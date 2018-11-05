Узбекистан собирается ввести санкции против Украины

В Олий Мажлисе, парламенте Узбекистана, считают, что в Украине «нарушаются принципы справедливой конкурентной борьбы».

Парламент Узбекистана заявил о возможном введении санкций против Украины. Депутаты парламента Узбекистана утверждают, что украинская власть ввела «репрессивные нормы против товаров иностранного происхождения на своей территории», передает «Громадське».

По мнению депутатов, Украина «нарушает принципы справедливой конкурентной борьбы», а именно пытается ввести ограничительные меры в отношении узбекского экспорта, несправедливо обвиняя в субсидировании отдельных секторов экономики.

Санкции могут заключаться в ограничении Украине доступа на узбекистанский рынок сахара и запрет на импорт украинских лекарств без сертификата GMP.

3 октября межведомственная комиссия по международной торговле Украины начала антисубсидиарное расследование в отношении импорта легковых автомобилей из Узбекистана.

В течение 2015-2017 годов объем импорта легковых автомобилей из Узбекистана вырос на 760,7%, то есть почти в девять раз. В «Укравтопроме» такой рост связывают с тем, что узбекские автопроизводители могли получать субсидии от государственных органов Узбекистана и пользоваться отдельными льготами.

Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции против Украины. Они касаются 322 физических и 68 юридических лиц.

«Громадське»