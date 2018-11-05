Экс-глава Апелляционного суда Крыма Чернобук арестован в Киеве

Чернобук подозревают в государственной измене, он скрывался от следственных органов Украины, но был накануне задержан.

Суд арестовал бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила об этом «Украинской Правде».

«В 9 утра состоялось заседание, и суд принял решение поддержать ходатайство прокуратуры об аресте на 2 месяца, до 1 января 2019 года», – отметила Сарган.

Статья «государственная измена» не предусматривает возможность внесения залога, поэтому Чернобуку такой альтернативы не предоставили.

3 ноября правоохранители задержали Чернобука в Киеве.

В июле этого года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в помещениях бывшего председателя Апелляционного суда АРК Валерия Чернобука провели обыски и сообщили ему через родственника подозрение в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.

«11.07.2018 проведены обыски в помещениях, в которых проживает бывший председатель Апелляционного суда АРК Чернобук В.И. этот же день, согласно требованиям УПК Украины, осуществлено сообщение о подозрении Чернобука В.И. в совершении государственной измены по ч.1 ст. 111 УК Украины», – писал тогда Луценко.

Он отмечает, что Чернобук вел подрывную деятельность: помогал России и ее представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства государства-агрессора.

Луценко разместил также два видеофрагмента, на которых Чернобук заявляет, что суды в Крыму опираются в своей деятельности на законодательство России, и высказывает мнение, что судьи, которые остались на оккупированном полуострове, не являются предателями, поскольку «присягали не президенту и народу Украины, а приносили присягу судьи».

Как тогда уточнили «Украинской Правде» в Генеральной прокуратуре, обыски проводились в городе Днипро.

По данным источника «Украинской Правды» в правоохранительных органах, сам Чернобук скрывается от следствия. Подозрение, согласно действующему законодательству, вручили родственнику.

«Украинская Правд»