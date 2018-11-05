В Торецке укрепили дамбу ядовитого отстойника угрожающего экологической катастрофой на Донбассе

На Донбассе завершился второй этап аварийно-восстановительных работ на шламонакопителе первой и третьей очереди фенольного завода ООО «НПО Инкор и Ко», который входит в структуру «Метинвеста».

Пресс-служба Операции объединенных сил сообщает, что это один из самых опасных объектов для экологии в районе боевых действий. Шламонакопитель – это ядовитое озеро глубиной 15 метров, куда в течение десятков лет сбрасывают отходы фенольного завода. В озере находится свыше 300 тысяч тонн ядовитых веществ, таких как фенол, пиридин и серная кислота.

В связи с боевыми действиями дамба фенольного завода начала проседать. В случае ее прорыва ядовитые вещества попадут в речку Кривой Торец, потом в Северский Донец, а оттуда – и в Азовское море.

Поэтому в координации с наблюдательно миссией ОБСЕ были начаты ремонтные работы.

На дамбу завезли 2850 кубометров глины и мелкого угля и пробурили 12 смотровых скважин. До апреля следующего года с помощью этих скважин будут отбирать пробы жидкостей на химический анализ.

Фенольный завод в поселке Новгородское возле Торецка – единственное предприятие в Украине, которое занимается переработкой фенольного, нафталинового и пиридинового сырья, получаемого как побочный продукт при коксовании угля.

В составе предприятия имеются два наливных шламонакопителя, расположенные на территории Розовского сельского совета.

Напомним, что в конце лета 2018 года был начат ремонт еще одного объекта, опасного для экологии Донбасса, – дамбы отстойника свинофермы «Бахмутский аграрный союз».

Пресс-служба ООС