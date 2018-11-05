Россияне считают, что их объединяет оккупация и аннексия Крым

Еще одним пунктом объединения народа в России считают победу в «Великой Отечественной войне».

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, по результатам которого 63% опрошенных россиян назвали важнейшим историческим событием, которое объединяет русский народ, победу в «Великой отечественной войне». Еще 12% опрошенных считают важным событием аннексию Крыма, говорится в последнем пресс-релизе ВЦИОМ опубликованным к 4 ноября – «Дню народного единства».

ВЦИОМ особо подчеркивает, что опрос провели накануне «Дня народного единства», который отмечается в РФ 4 ноября.

Опрошенные россияне назвали главными символами РФ народ (9%), любовь к родине, патриотизм (по 8%), государственный флаг (7%) и герб (6%).

«Армию и силу РФ отмечают по 5% россиян. О национальном гимне и единстве вспоминают по 4% респондентов.

Среди других символов, которые олицетворяют Россию, опрошенные называют большую территорию, медведей, миролюбие, президента и природное богатство (по 3%)», — подчеркивает ВЦИОМ.

Почти две трети опрошенных (63%) назвали важнейшим историческим событием победу в «Великой отечественной войне» 1941-1945 годов. Еще 12% считают важным событием аннексию Крыма.

«8% считают, что русский народ объединяет Великая Октябрьская революция. Новый Год, полет Юрия Гагарина в космос, события 1812 года и даты развала СССР вспоминают по 5% россиян», — говорится в пресс-релизе.

Каждый пятый (20%) участник опроса определяет гимн РФ как песню, которая объединяет россиян. Второе место в «музыкальном» рейтинге занимает песня «День Победы» (8%), третье — «Катюша» (7%).

Респонденты также называют «Священную войну» и народные песни (по 3%), «Калинку», «Ой, мороз, мороз», «Офицеры» в исполнении Олега Газманова, песни группы Любэ, «Подмосковные вечера», советские и патриотические песни о родине (по 2%).

Среди книг, которые объединили жителей РФ, лидирует «Война и мир» Льва Толстого (11%).

Реже опрошенные называют произведения Александра Пушкина (4%) и роман-эпопею Михаила Шолохова «Тихий Дон» (3%).

«Как считают 2% респондентов, практически каждый из россиян читал такие произведения, как «Преступление и наказание» Достоевского, «Мастер и Маргарита» Булгакова, произведения других русских классиков и Льва Толстого», — отмечается в результатах исследования.

Наиболее ярким персонажем, который характеризует русского человека, опрошенные граждане РФ считают Обломова (4%) из романа Ивана Гончарова.

Среди других литературных героев, которые так или иначе отражают черты русского народа, называли Алексея Маресьева из произведения «Повесть о настоящем человеке», Андрея Болконского ( «Война и мир»), Илью Муромца, Павла Корчагина («Как закалялась сталь») и героев произведений Александра Пушкина (по 2%).

Фильмом, который объединяет россиян, опрошенные считают «Ирония судьбы, или с легким паром» (9%).

Реже называют такие фильмы, как «Москва слезам не верит» (5%), «Бриллиантовая рука», «В бой идут одни старики», фильмы о войне, «Движение вверх», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (по 4%).

Главным праздничным блюдом опрошенные россияне назвали салат «Оливье» (51%). 28% опрошенных считают, что россиян объединяет салат «Сельдь под щубою», еще 25% назвали пельмени. 17% респондентов считают, что каждый из россиян любит поесть борщ.

ВЦИОМ