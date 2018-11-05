Защитить небо Украины. Как справляется со своими задачами ПВО

Осень – традиционная пора проведения боевых стрельб зенитных ракетных подразделений Воздушных сил ВС Украины.

Не стал исключением и этот год. Причем особенностью нынешних учений стал тот факт, что они совмещены с очередными этапами государственных испытаний целого ряда модернизированных комплексов, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Итак, на стрельбах, которые проходили с 1 по 4 ноября на Государственном испытательном полигоне «Ягорлык» в Херсонской области отметился целый ряд зенитно-ракетных комплексов. Судя по опубликованным фото и видеоматериалам, осуществлялись пуски ракет ЗРК «Оса-АКМ», «Тор», С-125-2Д1, «Бук-М1» и С-300В. Появление каждого такого комплекса на вооружении весьма значительное событие для повышения обороноспособности страны.

На сегодня основной задачей для системы ПВО страны является элемент стратегического сдерживания, то есть в случае полномасштабной войны задачей расчетов будет нанесение противнику максимального урона до момента уничтожения всей системы ПВО противником. Пока это такая себе задача для камикадзе и прежде всего из-за того, что основу противовоздушной обороны составляют все те же советские комплексы, срок хранения ракет которых истек или истекает, системы наведения основаны на «деревянной» советской электронике.

В полной мере осознавая масштаб проблемы, военно-политическое руководство страны еще с 2015 г. последовательно реализует программу модернизации системы ПВО. И ее результаты мы видим сегодня.

Одним из основных результатов нынешних учений стали первые за последние 19 лет пуски ракет комплексом С-300В1. Это самая современная на момент распада Советского Союза зенитно-ракетная система. Причем самое главное, что она является универсальной и может применяться как для поражения воздушных целей на расстоянии до 75 км, так и для поражения оперативно-тактических ракет типа «Искандер», «Точка-У» или «Першинг-1А».

Это достигается за счет применения ракет двух типов. На 1991 г. в Украине было две ракетные бригады, вооруженные этими комплексами, однако к 2012 г. они были расформированы, а С-300В1 был выведен в резерв.

Основной проблемой была невозможность поддержания готовности собственно ракет данного типа. Только к 2017 г. Жулянский машиностроительный завод «Визар» (при СССР осуществлял сборку ракет для ЗРК С-300) смог освоить продление ресурса ракет, и вот сейчас проведены успешные пуски. Правда, пока неясно, оставались ли в Украине «противоракетные» модификации, однако в любом случае это серьезный прорыв. Особенно на фоне информации, что очень скоро (или уже?) на базе этих комплексов будет сформирована целая ракетно-зенитная бригада.

Не менее интересными являются и боевые пуски расчетами ЗРК «Тор». Он как и С-300В1 был снят с вооружения в 2001 г. из-за невозможности поддерживать ракеты и электронику в боеготовом состоянии. С началом войны его восстановлением занимается Львовский радиоремонтный завод «ЛОРТА». До сегодняшнего дня комплекс не был замечен в пусках ракет, и высказывались сомнения в том, что Украине удалось поставить его в строй. Однако нынешние учения полностью опровергли все доводы скептиков.

Интересными, но не более того, выглядят пуски ракет расчетами комплексов С-125-2Д1. Модернизацией этого крайне устаревшего комплекса уже много лет занимается «Аэротехника-МЛТ». При этом, судя по фото и видео с нынешних учений, командованию ВСУ предлагается вариант, который не предполагает модернизацию используемых комплексом зенитных управляемых ракет (как это было сделано, например, для экспортного варианта для Анголы).

Пока непонятно, принят ли модернизированный комплекс на вооружение, однако, как видится, боевая ценность в условиях современной войны их крайне сомнительна. С одной стороны, у нас на складах просто огромное количество ракет для него, с другой – комплекс не мобильный и, значит, может быть использован только для объектовой ПВО.

Наши генералы довольно оптимистично заявляют, что в случае принятия комплекса на вооружение будет значительно усилено прикрытие Харьковской и Ровенской АЭС, а также плотин Днепровского каскада. Однако вполне очевидно, что в условиях наличия у противника дальнобойных средств как воздушного, так и наземного базирования стационарные позиции являются крайне уязвимыми. И вопрос, успеют ли сделать расчеты хоть один залп в таких условиях, остается открытым.

И уже «обыденными» стали пуски ракет с модернизированного ЗРК «Бук-М1» и С-300П/ПС. Так, на сегодня заводской ремонт прошли более 75% комплексов С-300 и примерно 20-35% состоящих на вооружении «Буков». При этом наша военная промышленность смогла освоить не только продление ресурса, но и производство ракет для этих комплексов. И ныне именно «Бук» является основным средство ПВО на Донбассе. Именно расчеты этих комплексов сбивают наибольшее количество беспилотников российского производства.

На фоне таких масштабных учений средств стратегического сдерживания ПВО за скобками остается вопрос с войсковой противовоздушной системой. Некоторое время назад в СМИ муссировалась информация о модернизации имеющих комплексов ПЗРК «Игла», однако пока сведений о том, что такая программа реализуется, нет. Как и нет сведений о модернизации наиболее распространенной в войсках ЗРК малой дальности «Стрела-10».

В рамках продолжающейся войны на Донбассе это немаловажно. Ведь отлично, что сбиваем вражеские беспилотники из «Бука», но не слишком ли это дорогое удовольствие? Ведь, судя по рабочим высотам, сбивать те же «Орланы» вполне можно и из более дешевых «Стрел-10».

Нет внятной информации и о продвижении по перспективному комплексу средней дальности «Днепр». А это очень важное направление – ведь поддерживать советские комплексы бесконечно будет нельзя, и рано или поздно встанет вопрос об их замене.

Конечно, всегда есть вариант закупки за рубежом – и такие планы уже озвучивались на самом высоком уровне. Но закупка тех же американских «Пэтриотов» это не то что дорого, а очень дорого. К тому же вместе с этим придется вложиться и в полную модернизацию всей системы – начиная, например, от РЛС и пунктов управления, которые, кстати, мы прекрасно производим и сами.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»