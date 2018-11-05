По старым граблям. Россия пытается вооружать Кубу

Россия модернизирует кубинскую армию за счет своего кредита: этот вопрос обсуждался в ходе официального визита в Москву председателя Госсовета и совета министров Кубы Мигеля Диас–Канеля.

Стороны также приняли ряд заявлений, в частности, осудили американскую политику санкций. Практически одновременно с этим советник президента США Джон Болтон назвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа «тройкой тирании». Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что Кремль рискует не вернуть инвестиции.

Мигель Марио Диас-Канель Бермедес знаменит тем, что является первым после революции 1959 года кубинским руководителем, который никак не связан с семьей Кастро. 87-летний Рауль Кастро в апреле нынешнего года передал ему руководство государством, однако сам остался у руля Компартии, которая по-прежнему является главной определяющей и направляющей силой в стране. Именно поэтому каких-либо серьезных реформ от Мигеля Диас-Канеля никто не ждет.

Хотя они давно уже назрели: уровень жизни, равно как и уровень туристического сервиса, на Острове свободы в условиях социалистической действительности оставляет желать лучшего. Но, тем не менее, революционная романтика все равно в мире популярна, и в России в некотором смысле тоже. И вот Мигель Диас-Канель в Москве встречается с Владимиром Путиным в деловой и конструктивной обстановке.

А практически одновременно с этим советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который также недавно был в Москве, вводит в обиход новый термин – «тройка тирании» – туда он включил Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Режимы в этих странах, по словам Болтона, причиняют безмерные страдания своим народам. За это Дональд Трамп наказывает их санкциями, соответствующий указ уже подписан. Что касается Кубы, новые ограничительные меры коснутся более 20 организаций, связанных с вооруженными силами и разведкой. Россия как раз и собирается поставлять на Остров свободы оружие, причем за счет собственного же кредита. Понятно, что денег у революционных социалистических товарищей нет.

Вопрос – зачем это нужно Москве?

Ответ – позлить Соединенные Штаты, поиграть в Советский Союз, вспомнить о былой мощи, показав, что у России есть союзники, причем даже на далеком континенте, под носом у Америки. Испугается ли последняя? Вряд ли. А вот наказать Россию за поддержку «тройки тирании» вполне реально. Потому что Венесуэле мы тоже как-то помогаем, по крайней мере, сочувствуем. И Никарагуа – тоже наш друг.

При этом что-то подсказывает, что левым социалистическим режимам в этих странах жить осталось недолго, и после смены власти вряд ли эти страны останутся в российском политическом фарватере. Да и с точки зрения возврата инвестиций в эти страны вопрос остается спорным. Но чего ни сделаешь ради былой мощи.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»