Итальянские приключения «украинских фашистов». О новой теме продвигаемой российскими масс-медиа

Российская пропаганда продвигает тему бесчинств «украинских фашистов» в Италии, и эта тема муссируется во время суда над украинским национальным гвардейцем, обвиненного в убийстве итальянского журналиста, незаконно находившегося на Донбассе.

1 ноября около 21:30 в наземном метрополитене Рим-Лидо, который соединяет итальянскую столицу с Остией, произошла драка с участием якобы граждан Украины. Видео драки выложил в Facebook пользователь David Ognibene. На нем видно, как двое молодых людей агрессивно ведут себя по отношению к одному из пассажиров. Данных молодчиков потом задержала полиция, сообщил на своей странице в Facebook координатор «Информационного Сопротивления», нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук.

Насколько намеренно эти два товарища устроили «грязное шоу» в метро на камеру, чтобы потом дискредитировать украинцев и Украину в целом в Европе, остается пока под знаком вопроса. При этом, следует отметить, один из них, как специально, акцентировал внимание на том, что он «фашист». Зачем?

ROMA — LIDO ore 21:30Mezz'ora di performance condita di saluti romani, inni al duce, deliri razzisti contro neri stupratori, violenti e assassini, mentre loro le donne le rispettavano minacciando di sfondare il culo alla prima ragazza che ci passava davanti. Il viaggio finisce con Un ragazzo che , dopo aver subìto senza reagire aggressioni verbali per tutto il tragitto, viene picchiato, SOLAMENTE PERCHÉ INDIANO. Una signora che aveva cercato di mediare finisce con il viso sfasciato gettata a terra e malmenata.Questo odio è alimentato e legittimato ormai senza pudore. Riprendiamoci in mano e svegliamoci tutti prima che sia troppo tardi. Опубліковано David Ognibene Середа, 31 жовтня 2018 р.

В общем, пока нет достоверной информации, что собой вообще представляют эти два дебошира, есть ли у них вообще гражданство Украины, а если есть — то часом не с оккупированных ли они территорий?

Но, тем не менее, данное видео как по мановению волшебной палочки в мгновение ока разлетелось по российским пропагандистским ресурсам, его тут же подхватили и целые бото-фермы со соответствующем сопровождением — «украинские расисты», «украинские фашисты», «украинские нацисты» и т.д. устроили «кровавую бойню» и чуть ли не геноцид в итальянском метро.

1 ноября около 21:30 в наземном метрополитене Рим-Лидо, который соединяет итальянскую столицу с Остией, произошла драка… Опубліковано Dmitry Tymchuk Субота, 3 листопад 2018 р.

Пока нет точной информации о личностях задержанных, мы воздержимся от пространных комментариев. Не будем напоминать российским пропагандистам и о недавних событиях в Риме с участием российских фанов, которые сломали эскалатор в метро, что привело к жертвам, и события во время ЧМ-2018 в России, когда что не день то фиксировались ограбления или избиения иностранцев, а также поведение российских болельщиков на ЧЕ-2016, когда россияне устраивали кровавые побоища.

Но интересен тот факт, что нынешний инцидент в Риме с участием «украинских фашистов» произошел в тот момент, когда в Италии судят украинского национального гвардейца Виталия Маркива, якобы убившего итальянского журналиста, незаконно находящегося на Донбассе.

К слову, как пишет итальянское издание «Roma Today», пострадавшим в нынешней истории оказался гражданин Индии, а девушка, которая его защищала, была украинкой.

Дмитрий Тымчук, Facebook