Контрактник железнодорожных войск России рассказал о коррупции в воинской части Подмосковья

По словам уволившегося со службы военнослужащего контрактной службы, в части процветает коррупция, воровство и распространены внеуставные отношения.

В войсковой части № 11 300, или 857-м учебном центре железнодорожных войск, процветает коррупция, утверждает служивший там по контракту Кирилл Андреев (имя и фамилия были изменены, по соображениям безопасности). Андреев прокомментировал ситуацию для «Украинско-Российского обозрения».

«У меня был постоянный конфликт с моим непосредственным командиром, с комбатом, подполковником Андреем Дедковым. Конфликт был из-за царивших неуставных отношений в части, и покрывательство с его стороны воровства и коррупции. С этим ничего нельзя было поделать… Но, я, комбату обещал несладкую жизнь после моего увольнения и свое обещание сдержал! Я хотел поведать о грубых нарушения уставных отношений, тотальном воровстве и коррупции. Вот я показал истину», – заявил бывший контрактник.

«По имеющейся у меня на данный момент информации все публикации о коррупции в моей воинской части собирает дежурная смена управления. Утром сделают доклад начальнику главного управления железнодорожных войск, генерал-лейтенанту Олегу Косенкову», – подчеркнул Андреев.

«Но то что я рассказал в интервью – правда, речь идет о многомиллионных, если не миллиардных хищения. Я уже опасаюсь за свою жизнь и свободу. Считаю, что мне угрожает серьезная опасность, которую, я, первоначально недооценил, когда решил дать интервью медиа-ресурсу Михаила Ходорковского», – добавил бывший контрактник.

Ранее бывший военный рассказал «МБХ. Медиа» о множественных нарушениях и нелегальном бизнесе в подмосковной части в Щелковском районе.

«Из части постоянно вывозят камазы металла. Откуда этот металл берут, я не знаю, но когда я только пришел служить, при мне распилили два железнодорожных вагона-рефрижератора», ‒ написал Андреев.

Куда увезли металлолом, бывший контрактник точно не знает, возможно, сдали на склад в Монино. Андреев пишет, что воинская часть торгует и песком, а также неизвестно где берет древесину для столярной мастерской, где работают срочники под присмотром офицеров. В одном из боксов два солдата якобы изготавливают на продажу тротуарную плитку.

Ремонт помещений и недостачи в обмундировании руководство покрывает за счет личного состава и сержантов, утверждает Андреев, а в столовой часто подают холодную еду. По словам экс-контрактника, в военной прокуратуре Балашихи работает брат командира части полковника Анатолия Дергачева, а в Москву жаловаться бессмысленно, потому что отошлют в Балашиху.

«Украинско-Российское обозрение»