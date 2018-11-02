В Украине присудили премию за защиту свободы слова журналисту и политузнику Сущенко

Среди лауреатов премии имени Игоря Лубченко в прошлые годы были известные украинские журналисты и правозащитники боровшиеся за свободу слова.

Журналисту Роману Сущенко, которого в России приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж, присудили премию за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко. Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил об этом на пресс-конференции в пятницу, передает «Укринформ».

По его словам, среди лауреатов премии прошлых лет – Владимир Мостовой (основатель и главный редактор газеты «Зеркало недели»), Александр Бриж, Николай Семена (журналист из Крыма, которого преследуют оккупационные власти РФ), Валерий Макеев (правозащитник) и другие известные деятели медийной сферы.

Национальная журналистская премия за защиту свободы слова имени Лубченко основана в 2012 году НСЖУ для поощрения и награждения лиц и организаций, которые достигли успехов и общественного признания в сфере отстаивания права на свободу слова, борьбе за высокие профессиональные журналистские стандарты.

Премия присуждается ко дню рождения Игоря Лубченко – многолетнего председателя НЖСУ, известного журналиста и редактора.

Напомним, что Кремль отказался обсуждать вопрос обмен своего агента Кирилла Вышинского на политузника Романа Сущенко.

«Укринформ»