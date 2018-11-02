После получения томоса церковь будет называться Православной церковью в Украине

С точки зрения церковного канон использовать название страны для определения принадлежности, как это распространено в славянских странах – неправильно.

Церковь, которая будет создана в Украине во время Объединительного собора, будет называться Православная церковь в Украине, а не Украинская православная церковь. Архиерей Вселенского патриархата архиепископ Иов (Геча) пояснил этот момент своем в интервью «BBC-Украина».

«Не Украинская православная церковь, потому что церковь является единой… Она принадлежит Христу, а не какой-то нации или государству. Новая церковь будет называться по-другому – Православная церковь в Украине», – сказал архиепископ.

«По-гречески названия церквей так и звучат: Православная церковь в Греции, в Сербии, в Болгарии. Славянские названия – Болгарская, Сербская или Русская православная церковь – употребляются неправильно и указывают на этнофилетизм, то есть религиозный национализм», – объяснил он.

Ранее сообщалось, что представитель Константинопольского патриархата подчеркнул, что у РПЦ больше нет церковной юрисдикции в Украине.

Напомним, в сентябре президент Петр Порошенко заявил, что украинской православной церковью будет называться та структура, которая получит автокефалию от Вселенского патриархата. Нынешнюю УПЦ – Московского патриархата – будут называть по-новому.

«BBC-Украина»