Россия потребовала от Украины освобождения Вышинского

При этом в Кремле отказываются обсуждать с Украиной вопрос обмена своего провалившегося агент на незаконно удерживаемых в России политузников.

«Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что обмен подозреваемого в госизмене директора РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского на политзаключенных – это не тема для переговоров и он должен быть освобожден просто так. Песков заявил об этом на брифинге в ответ на вопрос корреспондент украинского агентства «УНИАН» Романа Цимбалюка об обменяне Вышинского, передает российское агентство РИА «Новости».

«Мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден. Это не тема для каких-то обменов. Это непосредственное нарушение вообще всех международных правил, это нарушение принципа свободы прессы. Ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность», – сказал Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста, почему Вышинский не может быть обменен на Романа Сущенко.

Напомним, Вышинский был задержан рядом со своим домом 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). По заявлению пресс-службы СБУ, у Вышинского дома был найден российский паспорт и медаль «За возвращение Крыма».

Спецслужба сообщила, что весной 2014 года Вышинский уехал в Крым, где по заданию руководства МИА «Россия сегодня» «принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ», а «по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций «Л/ДНР».

Позже Вышинскому предъявили второе подозрение – по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов). 1 ноября суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.

Украинского журналиста Сущенко задержали в нарушение международных правил 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. В октября ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

РИА «Новости»