Россию обвинили в атаке на беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ

Инцидент произошел 27 октября недалеко от неконтролируемого Украиной участка границы с Россией. Все указывает на то, что беспилотник был сбит намерено.

Германия и Франция обвинили Россию в атаке на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донбасса. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Германии, передает телеканал «Настоящее Время».

Инцидент произошел 27 октября недалеко от российско-украинской границы – у поселка Нижнекрынское в Донецкой области на территории, не контролируемой украинскими властями.

Данные, собранные специальной мониторинговой комиссией ОБСЕ, говорят о том, что Россия и сепаратисты намеренно сбили беспилотник миссии в этом конкретном месте.

В сообщении также говорится, что в последние недели сотрудники миссии неоднократно наблюдали конвой, который из России входил на территорию Украины через неофициальный пограничный пункт. Наблюдатели также зафиксировали ракетную систему класса «земля–воздух».

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине описывает, как произошла атака на беспилотник:

1) 26 октября примерно в 22:03 БПЛА миссии взлетел со своей стартовой площадки в Степановке (пункт контролируется правительством Украины, в 54 км к северу от Донецка).

2) 27 октября в 01:18 беспилотник обнаружил ракетно-космическую систему класса «земля-воздух» восточнее Нижнекрынского.

3) В 01:53 с БПЛА была утеряна связь. Примерно за 30 секунд до этого его траектория стала неустойчивой, беспилотник потерял GPS-сигнал. Он резко увеличил высоту – примерно на 10 метров в течение очень короткого момента – и отклонился от своего курса. После этого он сразу же начал падать, теряя высоту со скоростью полтора километра в минуту.

4) До потери связи беспилотник летал стабильно на высоте около двух километров. Погодные условия были хорошими, небо ясное.

«Согласно предварительной технической оценке, наиболее вероятной причиной инцидента было воздействие на БПЛА, которое сбило его с траектории полета, нарушило систему защиты от помех и источник питания полезной нагрузки и, вероятно, вызвало сбой БПЛА», – говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Во время падения до потери сигнала дополнительные системы БПЛА показали признаки отказа.

Германия и Франция как члены нормандского формата осудили атаку на беспилотный летательный аппарат дальнего действия и напомнили, что ответственные в нападении на персонал и оборудование мониторинговой миссии должны быть наказаны, говорится в заявлении немецкого ведомства.

10 августа специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе обнародовала видео, снятое с беспилотника, на котором показано, как колонна грузовиков ночью въезжает на территорию восточной Украины со стороны России, а другая возвращается с Украины в Россию. Грузовики пересекают границу в местах, где отсутствуют погранично-пропускные пункты.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в оккупации ОРДЛО и создания оккупационных анклавов – так называемых «ДНР» и «ЛНР». Кремль обвинения отрицает.

«Настоящее Время»