Путин защищает границы собственного зла, – Портников

Во время выступления на Всемирном русском церковном соборе президент России Владимир Путин заявил, что вмешательство в церковную жизнь на постсоветском пространстве грозит разрушением цивилизационных ценностей.

Эта реакция правителя на возможное предоставление автокефалии Украинской православной церкви демонстрирует, что Путин прекрасно понимает, с какими вызовами столкнулась «цивилизация зла», интересы которой он отстаивает в современном мире, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Русская церковь была хранительницей традиций этой цивилизации на протяжении столетий – и тогда, когда ее иерархи фактически возглавили процесс оформления нового государства в эпоху ранних Романовых, и когда церковь вместе с государством занималась физическим уничтожением церковных «диссидентов»-старообрядцев, и когда церковь синодального периода стала частью государственной машины, и когда церковь времен патриарха Сергия согласилась служить Сталину, и когда церковь времен патриарха Кирилла согласилась служить Путину. Беспардонное использование церкви для насаждения империи было и на чужих территориях – прежде всего на территории Украины, после фактического захвата московскими чиновниками в рясах Киевской митрополии.

Сейчас все это завершается. После решения Синода Константинопольского патриархата в Украине осталась только его собственная митрополия – ну еще группа раскольников из РПЦ, которая вопреки канонам и здравому смыслу пытается защитить интересы Путина и Кирилла в Украине. Но уже ясно, что эта группа обречена, что между священниками РПЦ и украинской паствой – глубокий цивилизационный раскол, раскол между своими и чужими на украинской земле.

Путин не может этого не замечать. Он говорит о том, что разрушаются «цивилизационные ценности и те культурно-исторические пространства, которые складывались веками». И он совершенно прав. Несколько столетий издевательства Москвы над Украиной – в том числе и с беспардонным использованием веры и церкви – идут прахом.

Раздражение Путина свидетельствует, что Украина и ее церковь на правильном пути.

Виталий Портников, «Espreso.TV»