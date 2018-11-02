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Политика

Цимбалюк: Шоковое состояние. Россия заплатит за членство Украины в НАТО

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
02 ноября 2018

В Россия настоящая паника, там осознали все те риски и угрозы от реального вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс. Только никто не решается озвучить истинных причин таких устремлений соседей России.

Российские размышления о блоке НАТО и вступлении Украины в эту организацию, – это все в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Россия в панике от перспективы вступления Украины и Грузии в НАТО. Российский политический истеблишмент заговорил о реальных угрозах и рисках возникающих при этом для страны и путинского режима.

Но при этом никто не озвучивает простых истин – именно агрессивная политик России привела к таким устремлениям соседних стран получить дополнительную защиту.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Грузия, НАТО, Россия, Украина

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