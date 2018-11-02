Цимбалюк: Шоковое состояние. Россия заплатит за членство Украины в НАТО

В Россия настоящая паника, там осознали все те риски и угрозы от реального вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс. Только никто не решается озвучить истинных причин таких устремлений соседей России.



Российские размышления о блоке НАТО и вступлении Украины в эту организацию, – это все в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Россия в панике от перспективы вступления Украины и Грузии в НАТО. Российский политический истеблишмент заговорил о реальных угрозах и рисках возникающих при этом для страны и путинского режима.

Но при этом никто не озвучивает простых истин – именно агрессивная политик России привела к таким устремлениям соседних стран получить дополнительную защиту.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»