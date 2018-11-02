Тлен и разложение в ОРДЛО. Самоутилизация донбасского «ватовоинсвта»

Начало очередного месяца позиционной войны на Донбассе – повод подвести некие итоги прошлого.

К сожалению, одним из показателей боевой активности на фронте на сегодня являются потери. Итак, за октябрь группировка ВСУ на Донбассе потеряла 11 военнослужащих погибшими и умершими. Потери гибридных формирований, как всегда, оценить очень сложно ввиду общей информационной закрытости оккупированных территорий, так и из-за того, что кураторы из РФ систематически занижают эти цифры в официальных отчетах, которые они отправляют «наверх», пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

В итоге приходится ориентироваться на несколько источников. Прежде всего на официальные сообщения пресс-службы штаба проведения ООС, которая в последнее время регулярно сообщает об убитых и раненных боевиках. Итак, согласно подсчетам автора, наши военные за октябрь 2018 г. претендуют на 30 уничтоженных и 33 раненных боевика.

В списке же пользователя Твиттер Necro Mancer за октябрь 23 фамилии боевиков, погибших по всем причинам – от боевых до дорожно-транспортных проишествий.

Есть и еще одни источник некто (судя по всему офицер ВСУ), пишущий в Фейсбуке под ником Анатолий Штефан Штирлиц, который говорит о гораздо больших масштабах потерь противника. Так, по этим, увы, ничем не подтвержденным данным, погибло 73 боевика и 133 были ранены. При этом утверждается, что 8 человек погибли по небоевым причинам (суицид, нарушение правил техники безопасности, смерть от болезни). Однако в любом случае эта цифра кардинально отличается от официальной, однако вполне имеет право на существование.

В любом случае потери боевиков в последнее время достаточно велики, что в итоге вполне ожидаемо приводит к постепенной деградации всего этого «воинства». Особенно это заметно, если посмотреть сводки «полиции» как «ДНР», так и «ЛНР». А там криминала от «защитников Донбасса» не то, что много, а очень много.

Характерный пример, 27 октября, когда в Хрустальном (до переименования – Красный Луч) караульные военной части «народной милиции» по улице Шахтерской, будучи пьяными, перестреляли друг друга. Как итог – у Павла Мусиенко (позывной Паштет) 1993 года рождения, уроженца Донецкой области пулевое ранение бедра, у Константина Волощука 1989 г. р. из Антрацита – огнестрельное ранение колена.

Кроме общей весьма негативной ситуации на фронте, начинает сказываться и резкое ухудшение экономической ситуации на оккупированных территориях. Рост цен буквально на все привел к тому, что те 15 тысяч рублей, которые рядовой боевик получал за месяц в 2014 г., сейчас совсем не могут обеспечить даже минимальные потребности для выживания.

Поэтому большая часть прежде всего высшего и среднего звена оккупационной армии занялись тем, что они умеют лучше всего – грабить и «отжимать». Правда, сейчас уже осталось совсем мало людей, у которых остался финансовый «жирок» со времен Украины.

Подтверждений такого развития ситуации не то, что много, а очень много. Весьма поучительную историю рассказал перебежавший в Украину житель оккупированной Брянки. В 2014 г. боевики «арестовали» его и держали восемь месяцев на одной из туристических баз, постоянно избивая, пока не потребовали за мужчину выкуп от родственников.

Получив деньги, они дополнительно потребовали еще сумму за возвращение паспорта. Уже сейчас мужчина узнал, что его снова планируют бросить на подвал, а потому от греха подальше сбежал в свободную Украину. Причем стоит отметить, что его история подтверждается параллельными оперативными данными.

Или, например, история злодеяний банды убийц и грабителей, состоявшей из «ополченцев» образца лета 2014 г. (так называемая «банда Кислого»). Они попались недавно, когда расстреляли в Луганске мужчину и отняли у него сумку, в которой было полмиллиона рублей.

«Следователи МВД «ЛНР» по горячим следам «пошли крутить» их дальше. И в итоге вышли на совершение бандой еще нескольких преступлений, в частности убийство жителя Красного Луча Александра Козлова в 2015 г.

По всей видимости, за огромную сумму денег был отпущен и взятый в заложники Бывший секретарь Донецкого горсовета Сергей Богачев, который 22 октября приехал из Москвы якобы навестить своих родственников и побывать на могиле отца, скончавшегося 40 дней назад. Причем самое интересное, что он видимо получил какие-то гарантии безопасности от руководства «ДНР».

Все-таки именно Богачев всецело поддерживал сепаратистские движения на Донбассе и фактически был одним из «отцов-основателей ДНР». Свою антиукраинскую деятельность он начал еще в 2004 г. с пропаганды съезда сепаратистов в Северодонецке, потом лично участвовал в организации сепаратистских митингов зимой и весной 2014 года в Донецке. Он был одним из соавторов популярного на Донбассе фейка о «700 боевиках Майдана», якобы ехавших в Донецк «устраивать массовые беспорядки и захватывать административные здания», распространенного в конце января 2014 г.

Не будет удивительно, если, например, и в ограблении отделов ювелирных изделий Центрального универмага г. Донецка, которое произошло в ночь на 1 ноября, найдут «военный» след. По неподтвержденным данным общая сумма ущерба составила более 30 млн руб. (или 12,8 млн грн по местному курсу валют).

В общем, несмотря на бравурные репортажи российских СМИ из «молодых республик», в которых прет пафос и проскакивают мысли о том, что если будет «отмашка» «народные милиции «ДНР» и «ЛНР» за сутки дойдут до Киева (ну или как вариант – до границ Донецкой и Луганской областей), ситуация как видится близка в плачевной. И хотя говорить о том, что совсем уж все «разложилось и сгнило» рано, но моменты деградации вооруженных формирований уже налицо.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»