Спасти президента. Искусство, как презентация политической идеи «Что сделать с Россией?»

Как и вы, я не смотрел нашумевший американский боевик «Хантер Киллер» и вряд ли захочу увидеть, но скажу: это очень своевременная картина.

Не знаю, как насчет художества, а насчет политики ручаюсь. Любая попытка воспрепятствать ее показу в России – это преступление, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

Ознакомимся с фабулой данного произведения, как ее излагают очевидцы.

Русский Бонапарт министр обороны Дуров готовит заговор с целью свержения президента Захарьина. Казалось бы, президент обречен, но не тут-то было. Спасать нашего законно избранного царя отправляются заокеанские моряки, которые несут нелегкую шпионскую службу в пучинах Баренцева моря.

Между мятежниками в лице новоявленных гэкачепистов и защитниками российской Конституции в лице американских подводников завязывается жестокий бой с применением оружия массового поражения. В итоге ограниченный контингент армии Пентагона с примкнувшими к нему российскими гражданами громят Бонапарта, восстанавливая действие Основного закона на всей территории РФ. Короче, очень жизненное кино, некий синтез «Красной жары» со «Встречей на Эльбе», но дело даже не в этом.

А в том дело, товарищи, что президента нашего реально надо спасать, что уже ясно многим, хотя мнения на сей счет бытуют разные. Есть точка зрения, что Владимира Владимировича Захарьина надо спасать от него самого, тогда, мол, и мы спасемся. Поговаривают, что тут не на кого больше надеяться, кроме как на людей из ближнего круга гаранта или на того же Сергея Кужугетовича Дурова, но список может оказаться и подлинней.

Почему бы, собственно, и не американцы? Причем в том самом Баренцевом море, где утонула одна знаменитая подлодка, а вот другая, вообразите, приняла бой за свободу далекого русского друга и вызволила его из беды. Метафора смелая, да, но ради мира на Земле чего не придумаешь и о чем не возмечтаешь.

Да и что в этой истории, сочиненной голливудскими сказочниками, кажется совсем уж неправдоподобным? Шойгу, которому надоело готовиться к смерти в огне Третьей мировой, учиняет путч – возможный сценарий. Путч проваливается, потому что его планировал Шойгу, – верим! Американцы спешат на помощь Путину… это представить трудней, но нам, фантазерам, и не такие чудеса грезились.

Зато финал до чего хорош, с прозревшим наверняка Путиным, который понимает вдруг, какие у России имеются настоящие союзники, чья армия и чей флот. Хеппи-энд натуральный.

Это уже, согласитесь, получается другой Путин. Другая Россия рождается на глазах. Другое будущее у человечества просматривается. Без этого, знаете, радиоактивного пепла и гигантского накопителя перед загробной таможней: кому в Эдем, а кому подыхать без покаяния. Другое кино.

И никакого сравнения с иными кинокартинами, у которых тоже непросто складывалась прокатная судьба. Имею в виду тот фильм, где бесстыжая кривоногая танцовщица небезуспешно соблазняла грядущего святого, и ту, с позволения сказать, комедию, в которой бессовестные англичане глумились над чувствами верующих в Сталина, Берию, Маленкова, Суслова, Хрущева, Жукова, Рокоссовского. Нет, здесь гуманизм и миротворчество в чистом виде. Шутка ли, ястребы Пентагона освобождают из плена голубя нашего.

Помнится, однажды похожую сценку нам даже показывали, но без стрельбы и в жанре сказки для самых маленьких. В апреле 2014-го, когда уже и Дюмин с Чепигой спасли Януковича, и Крым приплыл в родную гавань, и Донбасс заполыхал, креативщики из путинской администрации, чтобы слегка приукрасить образ президента, выпустили на экраны шестилетнюю девочку.

В ходе прямой линии ребенок поинтересовался у Владимира Владимировича, как бы поступил Барак Обама, если бы Путин тонул. На что наш пловец, похвалив «порядочного, мужественного» американца, ответил в том духе, что тонуть при Обаме – одно удовольствие. После чего выступил глава Белого дома и тоже сказал, что придет на выручку утопающему, и публика страшно умилялась.

Такой был случай в посткрымские времена, свидетельствовавший о том, что уже тогда, четыре с половиной года назад, людям хотелось спасать Путина. Теперь это наконец свершилось – ближе к концу нашумевшего боевика, но есть риск, что его никто в российских кинотеатрах не увидит. Ибо Минкульт РФ явно не желает выдавать «Хантеру Киллеру» прокатное удостоверение.

Чем это объяснить, кроме прямого вредительства и стремления торпедировать российско-американские отношения? Практически больше нечем. Разве что еще скрытым украинофильством, поскольку ранее фильм был запрещен киевским Минкультом как воспевающий армию министра Шойгу.

Хотя эту армию в кино наголову разбили доблестные адмиралы подводного флота ВС США. Но дискуссию с двумя минкультами мы тут не потянем. Однако к своему министру, к Мединскому и его сослуживцам, присмотримся повнимательней.

Ибо кто, если не отъявленный враг, может возражать против спасения нашего главнокомандующего? Разоблачение тайных заговорщиков для патриотически настроенных россиян становится одной из важнейших задач в эти исторические дни.

Заметим, впрочем, что враги уже почувствовали опасность и заюлили. Они уже оправдываются, утверждая, будто в сентябре получили «копию ненадлежащего качества» и лишь присланное на днях якобы их устроило. Это звучит крайне неубедительно, и нам всем, людям доброй воли, следует утроить бдительность и контроль, напряженно отслеживая судьбу киноленты.

Скоро выяснится, с кем Владимиру Владимировичу по пути, а кого ему нужно гнать в три шеи, пока не воткнули в спину предательский нож. Это ведь только в кино, товарищи, американцы успевают прийти на помощь российскому народу и президенту. В жизни они могут и запоздать.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»