«Роскосмос» сумел найти страховщиков для следующего пуск своей ракеты

Переплата за страхование нового пуска ракеты 3 ноября составил почти 12%, по сравнению с первоначальной суммой страхового взноса. На других условиях страховщики отказываются работать с «Роскосмосом».

«Роскосмос» нашел страховщиков для следующего пуска ракеты-носителя «Союз». Согласно проекту договора, размещенного на сайте госзакупок, ими станут СОГАЗ и «Ингосстрах», передает «РБК».

Российская госкорпорация разместила закупку на страхование запуска космического аппарата «ГЛОНАСС-М» № 57 19 октября, уже после аварии последнего «Союза-ФГ», который должен был доставить экипаж к МКС.

«Роскосмос» планировал застраховать запуск за 178 млн рублей, но 30 октября корпорации пришлось закрыть запрос предложений, так как ни одной заявки от страховых компаний не поступило.

Запуск, который собирается застраховать «Роскосмос», запланирован на 3 ноября. Поэтому, как отмечается в документах, в условиях «срочной потребности» закупку пришлось осуществлять у единственного поставщика. Состраховщиками выступили СОГАЗ и «Ингосстрах», а сумма страховки выросла на 23 млн рублей, до 201 млн рублей.

В случае страхового случая – полной гибели РН, прерывания зажигания на старте ракеты и др., сумма выплат составит до 2,095 млрд рублей.

Запуск космического аппарата «ГЛОНАСС-М» 3 ноября – это первый пуск для «Роскосмоса» после аварии «Союза-ФГ» 11 октября.

Пилотируемые космические корабли «Союз» – это единственное средство доставки космонавтов на борт Международной космической станции. Из-за этого на нем к станции и со станции на Землю отправляют не только российских космонавтов, но и представителей других стран.

«РБК»