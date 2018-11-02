Русская православная церковь не имеет больше церковной юрисдикции в Украине, – Константинопольский патриархат

Все православные священнослужители Украины до обретения томоса находятся в церковной юрисдикции Вселенского патриарха Варфоломея и Константинопольского Синода.

Во Вселенском патриархате Константинополя считают, что недавнее решение синода Вселенского патриархата отменило юрисдикцию Русской церкви над украинским священноначалием, поэтому сейчас все православные архиереи Украины считаются служителями Вселенского престола, независимо от того, к какой из трех церквей они относились ранее, и должны ждать директивы Константинополя относительно своих дальнейших действий, сообщает «BBC-Украина».

В ближайшее время Вселенский патриархат созовет Объединительный собор, который создаст церковь под названием «Православная церковь в Украине», – именно она получит томос об автокефалии (грамоту о независимости) от Константинополя и станет единственной канонической церковью в государстве. Приглашение к участию в этом соборе получат все православные епископы, пребывающие в Украине, независимо от того, к какой церкви они принадлежали до сих пор.

О позиции Константинополя рассказал архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей, доктор богословия, давно и глубоко занимающийся украинской проблематикой, архиепископ Телмисский Иов (Геча). Несмотря на то, что он не стал прогнозировать точную дату издания «украинского томоса», по его мнению, обретение самостоятельности украинской церковью не приведет ни к расколу в мировом православии, ни к вспышке религиозной напряженности в стране.

Своих же «собратьев» из Русской церкви он призвал вернуться к единению со Вселенским патриархатом и перестать угрожать расколом. Обвинения в адрес Константинополя в раскольничестве и «восточном папизме», которые сейчас звучат из Москвы, архиепископ Иов называл беспочвенными и основанными на незнании церковных канонов.

«Для Константинополя украинский вопрос не нов, он не возник позавчера. Каждый президент Украины, кроме Виктора Януковича, приезжал на Фанар (в стамбульскую резиденцию Константинопольского патриарха) и просил об автокефалии», – отметил архиепископ Иов.

Напомним, ранее Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что в вопросе предоставления автокефалии Украинской церкви он будет действовать на благо украинского народа.

9-11 октября в Стамбуле состоялся Синод Вселенского патриархата. В коммюнике Синода, распространенном 11 октября, было подтверждено намерение предоставить Украинской церкви автокефалию. Также Синод снял анафемы с патриарха Филарета и митрополита Макария, а также отменил изданное в 1686 году в синодном письме юридическое обязательство, которое дало Московскому патриарху право высвячивать Киевского митрополита.

В ответ Синод Российской православной церкви принял решение приостановить евхаристийное общение со Вселенским патриархатом.

«BBC-Украина»