Трамп против Климкина: удастся ли украинцам получить право на еще одно гражданство?

Что сказал глава МИД Украины, кроме нас, услышали разве что в Венгрии. А что заявил президент США, услышал весь мир.

Министр иностранных дел Павел Климкин, который больше других вовлечен в долгоиграющий скандал с выдачей венгерских паспортов нашим гражданам на нашей же территории, недавно сделал неожиданное заявление, пишет на страницах «Фокуса» редактор отдела «Политика» Александр Виноградов.

«Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать. Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней», – сказал министр, выступая на II Львовском форуме по безопасности.

Вынесем за скобки Россию, потому что это тема отдельного разговора именно по указанной Климкиным причине: война.

Итак, мир. Желательно весь. И здесь важно не забывать, что, предоставляя возможность своим гражданам обладать паспортами иностранных государств, Украина должна быть готова к росту желающих обзавестись ее паспортом. При этом не вызывает сомнения, что украинцы в массе своей предпочитают гражданство европейских стран, а также Северной Америки, Израиля, Австралии и Новой Зеландии. А паспорт гражданина Украины представляется привлекательным уже сейчас (а дальше – больше) жителям стран Азии, Африки и Ближнего Востока.

В порядке дискуссии напомню, что в Украине отсутствует какое-либо наказание за наличие двойного гражданства, в отличие от двоеженства.

И здесь закрадывается подозрение: если государство в лице Климкина выказывает добрые намерения и начинает разговор о том, почему бы не разрешить то, что и так не очень запрещено, не кроется ли в этом какой-нибудь подвох. Мы же знаем, что государство на высшем уровне заинтересовано в налогах и пошлинах, а также количестве военнообязанных. На среднем и низовом уровне государство в лице своих представителей проявляет интерес к взяткам и другим формам удовлетворения личной выгоды.

Пока мы видим, что второй (а также и третий, и четвертый) паспорт могут, как представляется их обладателям, облегчать им жизнь, способны также стать инструментом политической борьбы. Помог ли бы Павлу Лазаренко его панамский паспорт, окажись он не фальшивым, а настоящим – вопрос риторический. Говорят же: бьют не по паспорту, а по физиономии. Разве коллекция паспортов Игоря Коломойского стала причиной его непрекращающихся неприятностей в бизнесе – нет, конечно. Но как элемент риторики: такой-сякой имеет про запас парочку паспортов, чтобы беспрепятственно сбежать из страны в любой момент – работает.

Одно дело – иметь возможность предоставить украинское гражданство, а потом его лишить. Это понятно. Так у нас уже было. И совсем другое – никак не влиять на получение второго паспорта, который выдает иностранное государство. Более того, уменьшить степень влияния на украинцев, имеющих не только другое гражданство, но и опыт жизни в других странах.

Это только так говорится: без бумажки – ты букашка, а с бумажкой – человек. Отнюдь. Наличие документов и необходимость их продлевать и подтверждать, а также требование множества справок и выписок превращают человека в насекомое, которое бессильно перед бюрократическим аппаратом.

С одной стороны, развитие информационных технологий делает бессмысленным большое количество фетишей, доставшихся человеку, как многолетнему обитателю галактики Гуттенберга – например, бумажные деньги находятся под натиском не только электронных форм платежа, но и криптовалюты.

С другой стороны, человечество продолжает инстинктивно цепляться за квадратные километры и заборы, их ограждающие, а также превозносит право на обладание квадратными метрами на выделенной территории и возможность беспрепятственно проникать на нее через находящуюся под контролем дыру в заборе.

Что сказал Павел Климкин, услышали в Украине. Может, еще и в Венгрии. А что заявил Дональд Трамп, услышал весь мир. Президент США замахнулся на 14-ю поправку к Конституции США: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».

«Мы единственная страна в мире, в которую человек может приехать, родить ребенка, и этот ребенок будет иметь гражданство США со всеми его привилегиями. Это просто смешно и это должно закончиться», – утверждает Трамп.

В том случае, если 45-й президент США сумеет обойти, как он предполагает, Конституцию и своим указом изменит положение о предоставлении гражданства по праву рождения, украинцы, которые строят планы по приобретению американского паспорта для своего потомства, будут ограничены в выборе второго гражданства. Но это не значит, что они откажутся от своих намерений.

И уже сейчас, как выразился Климкин, больше других заинтересованы в «общественной дискуссии о возможности быть гражданином нескольких стран».

Александр Виноградов, «Фокус»