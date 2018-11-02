Новые подробности о шпиливилях от «Дождя»

Российские Силы специальных операций, отравление экс-разведчика Скрипаля в Солсбери, сирийские и африканские вояжи кремлевских вояк и, наконец, операции по оккупации Крыма – какая между ними связь?

В новом выпуске криминально-юмористического блога «Прослушка» Анастасия Михайлова рассказала о неизвестных подробностях поездки Анатолия Чепиги и Александра Мишкина в Солсбери, а также объяснила, о чем теперь мечтает глава Росгвардии Виктор Золотов. Смотрите видеоблог Анастасии Михайловой.

Вы узнаете новые подробности поездки Чепиги и Мишкина в Солсбери и установления их связи с министром обороны России Сергеем Шойгу. История приобретет интересные акценты…

Анастасия Михайлова, «Дождь»