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Взгляд

Новые подробности о шпиливилях от «Дождя»

Анастасия Михайлова, «Дождь»
02 ноября 2018

Российские Силы специальных операций, отравление экс-разведчика Скрипаля в Солсбери, сирийские и африканские вояжи кремлевских вояк и, наконец, операции по оккупации Крыма – какая между ними связь?

В новом выпуске криминально-юмористического блога «Прослушка» Анастасия Михайлова рассказала о неизвестных подробностях поездки Анатолия Чепиги и Александра Мишкина в Солсбери, а также объяснила, о чем теперь мечтает глава Росгвардии Виктор Золотов. Смотрите видеоблог Анастасии Михайловой.

Вы узнаете новые подробности поездки Чепиги и Мишкина в Солсбери и установления их связи с министром обороны России Сергеем Шойгу. История приобретет интересные акценты…

Анастасия Михайлова, «Дождь»

Tags: Bellingcat, The Insider, Александр Петров, Владимир Путин, ГРУ, крым, Минобороны РФ, Россия, Руслан Боширов, Сергей Скрипаль, Сергей Шойгу, Тереза Мэй, Юлия Скрипаль

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