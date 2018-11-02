Капитана украинского судна «Норд» освободили из под стражи под подписку о невыезде

По ходатайству омбудсменов перед следственными органами Новицкого выпустили из следственного изолятора Симферополя.

Капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого выпустили из СИЗО Симферополя под подписку о невыезде, сообщает 2 ноября российское издание «ТАСС».

«Капитана и двух моряков выпустили из СИЗО, после обращения омбудсменов в следственные органы», – рассказала так называемая уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Она добавила, что Новицкого выпустили, чтобы было легче вести переговоры об обмене на капитана «Норда» Владимира Горбенко.

Украинское судно «ЯМК-0041» задержали 4 мая российские пограничники в Черном море у мыса Тарханкут. У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу. Судно и экипаж из 5 граждан Украины доставили на территорию аннексированного Крыма.

30 октября Москалькова заявила, что семь украинских моряков обменяли на семь моряков крымского судна «Норд», которое следовавало под флагом РФ и было задержано украинскими пограничниками.

«ТАСС»