В Киеве соберется Курултай крымскотатарского народа

На национальном собрании собираются обсудить ситуацию в оккупированном Крыму, а также реализацию права народа на самоопределения.
В Киеве 12 ноября состоится Курултай крымскотатарского народа VI созыва. Глава Меджлиса Рефат Чубаров сделал объявление о созыве Курултая на своей странице в Facebook.
По его словам, делегаты обсудят ситуацию в аннексированном Россией Крыму, а также также выполнение постановления второй внеочередной сессии Курултая крымскотатарского народа VI созыва (Бахчисарай, 29 марта 2014 года) «О реализации крымскотатарским народом права на самоопределение на своей исторической территории – в Крыму».
РозпорядженняГолови Меджлісу кримськотатарського народуПро скликання конференції делегатівКурултаю…
Опубліковано Рефатом Чубаровим Четвер, 1 листопад 2018 р.
Напомним, Курултай – национальное собрание, высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа.
На Курултае представлены делегаты, избранные крымскими татарами и членами их семей независимо от национальности, постоянно проживающими на территории Украины, и крымскими татарами и членами их семей – гражданами Украины независимо от их места жительства. Срок полномочий состава Курултая – 5 лет.
В декабре 1917 года Курултай утвердил национальный флаг голубого цвета, национальный герб в виде золотой тамги крымских ханов и национальный гимн.
«Украинско-Российское обозрение»