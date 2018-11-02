В Киеве соберется Курултай крымскотатарского народа

На национальном собрании собираются обсудить ситуацию в оккупированном Крыму, а также реализацию права народа на самоопределения.

В Киеве 12 ноября состоится Курултай крымскотатарского народа VI созыва. Глава Меджлиса Рефат Чубаров сделал объявление о созыве Курултая на своей странице в Facebook.

По его словам, делегаты обсудят ситуацию в аннексированном Россией Крыму, а также также выполнение постановления второй внеочередной сессии Курултая крымскотатарского народа VI созыва (Бахчисарай, 29 марта 2014 года) «О реализации крымскотатарским народом права на самоопределение на своей исторической территории – в Крыму».

Напомним, Курултай – национальное собрание, высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа.

На Курултае представлены делегаты, избранные крымскими татарами и членами их семей независимо от национальности, постоянно проживающими на территории Украины, и крымскими татарами и членами их семей – гражданами Украины независимо от их места жительства. Срок полномочий состава Курултая – 5 лет.

В декабре 1917 года Курултай утвердил национальный флаг голубого цвета, национальный герб в виде золотой тамги крымских ханов и национальный гимн.

«Украинско-Российское обозрение»