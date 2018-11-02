Путин отказал в помиловании Сенцова по официальной просьбе партии «Яблоко»

В Кремле в очередной раз потребовали личного обращения Сенцова с просьбой о помиловании. В партии считают, что Путин, в очередной раз снял с себя ответственность за судьбу политузника.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет рассматривать вопрос о помиловании Олега Сенцова без его личного обращения и представления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, где Сенцов отбывает наказание. Это следует из ответа Управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан на обращение федерального Бюро партии «Яблоко», сообщает пресс-служба российской партии.

«Право помилования – исключительная прерогатива президента, Конституция России не ограничивает президента в этом праве. Призываем не бояться осуществить этот шаг, важнейший с гуманитарной, правовой и политической точек зрения», – говорится в обращении.

В ответе на обращение начальник департамента Управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Сергей Есипов «разъясняет», что в соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании, процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного, который обращается к президенту страны через администрацию исправительного учреждения.

В дальнейшем ходатайство, наряду с другими материалами, направляется в комиссию по вопросам помилования на территории субъекта РФ, где принимается предварительное решение о целесообразности помилования, пишет Есипов.

«При поступлении в адрес президента РФ ходатайства о помиловании осужденного Сенцова О.Г. и представления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа обращение Бюро партии «Яблоко» о помиловании Сенцова О.Г. будет приобщено к данным материалам», – отмечается в ответе чиновника.

Такой ответ, по мнению председателя партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой, говорит о том, что президент снимает с себя ответственность за «решение очень важного политического и, самое главное, гуманитарного вопроса – сохранения жизни человека, обвинения в адрес которого политически мотивированы».

Ранее администрация Путина ответила на просьбу матери Сенцова о помиловании ее сына. В ответе говорилось, что для начала процедуры помилования Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту РФ. Людмила Сенцова направила президенту РФ прошение в середине июля.

В середине августа в комиссию по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) России поступили два ходатайства о помиловании украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова, но они не были приняты к рассмотрению. В комиссии заявили, что прошение о помиловании должно быть написано лично Сенцовым.

Первый вице-спикер Рады и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что Сенцов, не будет просить Путина о помиловании для обмена.

Пресс-служба партии «Яблоко»