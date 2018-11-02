В Мариуполе арестована продукция захваченного оккупантами в ОРЛО меткомбината

В Мариуполе арестованы три тысячи тонн продукции Алчевского меткомбинат который по решению оккупационных властей ОРЛО переходит под управление компании «Внешторгсервис» беглого олигарха Курченко.

В порту Мариуполя арестовано более 3000 тонн продукции Алчевского меткомбината, который находится на на неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил это на своей странице Facebook.

«В порту Мариуполя арестовано более 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», – сообщил он.

Наша відповідь «санкціям»В порту Маріуполя арештовано понад 3000 тон продукції захопленого окупантами… Опубліковано Юрієм Луценком Четвер, 1 листопад 2018 р.

«Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма», – добавил генпрокурор.

Напомним, в ноябре прошлого года Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» заявила о потере контроля над ПАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Алчевский коксохимический завод» и ОАО «Экоэнергия».

Отмечалось, что Алчевский меткомбинат с одобрения «ордловцев» переходит под управление компании «Внешторгсервис» бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в РФ.

Как известно, главное управление нацполиции в Одесской области внесло ходатайство в генеральный секретариат Интерпола об объявлении Курченко в международный розыск.

«Украинско-Российское обозрение»