Кремлевский «санкционный» список. Как Путин пытается легализовать свою агентуру в Украине

В России преследуют несколько целей. Но одна из целей – вывести из-под удара российских агентов в украинской политике накануне выборов.

Чтобы понять политические последствия от введения санкционного списка России, нужно взглянуть по каким критериям он составлялся. Там с одной стороны есть украинские политики, которые в значительной мере способствовали внедрению антироссийских санкций или вредят российским интересам, а также чиновники, бизнесмены, пишет на страницах «Нового Времени» политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец.

А еще есть группа российских агентов, которых таким образом пытаются «легализовать». Хорошо, что в Кремле хотя бы сейчас поняли, что клеймо «русского агента» в Украине ставит крест на политической карьере, а потому они пытаются их отбелить.

Какими будут последствия? Прежде всего это не окончательный список, как мы знаем из случая со странами ЕС – очень часто там вводят дополнительные списки. То, что там оказались не все депутаты Верховной Рады – в том числе не все те, кто этого заслуживает – означает, что этот список со временем расширят. Здесь россияне применяют европейские и американские практики.

Прежде всего пострадают те, кто ведет бизнес на территории Российской Федерации. Я не исключаю, что бизнесмены будут подавать иски в международные суды – прежде всего из-за необоснованного, по их мнению, введения санкций. Кто-то пойдет и будет пытаться кулуарно договориться с российской стороной. И это, кстати, одна из целей этого списка – умышленно сделать так, чтобы часть людей пошла на поклон к Кремлю и просила, чтобы их оттуда исключили.

Произведет ли впечатление этот список на избирателей? Вне сомнений – на часть из них произведет. Отреагируют не все. Для кого-то, особенно пророссийских избирателей, это окажется позитивом. Мол, если человек в этот список попал, значит он правильный, а если нет – значит неправильный.

Повторюсь, что одна из целей – вывести из-под удара российских агентов в политической структуре накануне выборов. Ну в списке явно есть несколько человек из националистических партий, которые являются агентами Москвы.

Как реагировать Украине? Расширением своего санкционного списка за счет имен российских чиновников, политиков и бизнесменов, причастных к антиукраинской деятельности. Этим будет заниматься СНБО и правительство.

Я ожидаю, что подобные меры будут, ведь власти накануне выборов это нужно. Для поднятия своего рейтинга им нужно доказать жесткие меры в отношении России – это совершенно укладывается в логику действий нынешнего президента.

Тарас Березовец, «Новое Время»