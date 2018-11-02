«Цены – стоп, раз, два!». Ручное управление экономикой в России

Цены на бензин вновь заморожены. Правительство сумело договориться с нефтяниками. Правда, заморозка продлится лишь до Нового года.

После этого тарифы разрешат повысить на уровень инфляции. Само соглашение действует до конца марта. На фоне этих новостей стоимость 92-го бензина на бирже упала почти на 2,5%, цена 95-го снизилась больше, чем на 5%, а зимнее дизтопливо потеряло около 2%. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что правительство сумело добиться временной передышки.

Выиграна битва, но не война – это локальная победа правительства, но не стратегическая. Власть действует старым проверенным способом управления экономикой – в ручном режиме. Нефтяники жестко сопротивляются, но административный ресурс сильнее. Совещание у профильного вице-премьера Дмитрия Козака затягивается до позднего вечера. Но приходится соглашаться. Видимо, в качестве компромисса, принято условие: цены заморозят, но до нового года.

Затем повысят, вернее, проиндексируют на уровень инфляции, то есть подорожание на 4% мы уже точно получим. А где 4%, там и все 10%, а то и больше – мы же знаем. Плюс, дорожные, плюс, накладные – пока дойдет до колонки, рабочему заплати, доставь и так далее – вот вам и 50 руб. за литр. А если к этому еще добавить, что с 1 января в стране повышается НДС, ускоряется налоговый маневр, чем это все грозит, сложно даже представить.

Кроме того, соглашение действует до 31 марта 2019 года, затем продлевается по решению сторон. Не ходи к гадалке – еще процента четыре себе нефтянка точно сможет выторговать, и вот уже пошли на 55 руб. и дальше к бесконечности. Дадим слово эксперту. Константин Симонов, глава Фонда национальной энергетической безопасности, настроен весьма пессимистично:

«1 января мы входим в зону неопределенности. Как система и ускоренного налогового маневра будет работать, неясно. Как будут работать дифференцирующая выплата, еще до конца не ясно. И я думаю, что рынки опять поднимут шум уже в самом начале 2019 года, а цена пойдет вверх в начале 2019 года, тем более, что это соглашение позволяет это сделать. А вот как дальше мы будем жить – я думаю, что мы в ближайшие пять месяцев только это и будем обсуждать».

Но главное сейчас осенью – власть добилась отсрочки. Рост цен на бензин в дополнение к пенсионному возрасту – перебор. Поэтому решили прикрикнуть на бизнес, что, мол, итак хорошо зарабатываете, цены на нефть высокие, делиться надо. Не хотите по хорошему – мы вам устроим, мало не покажется.

Спецоперацию проводил Дмитрий Медведев – президент над схваткой, но поддержал премьера. Немножко попенял компаниям, чтобы не злоупотребляли хорошим отношением. Но, тем не менее, именно глава правительства в случае чего крайний. Для него это серьезное испытание. Цены, конечно, сдержали, однако слишком уж слабый барьер поставили на их продвижении. Такой может в любой момент рухнуть.

При этом понятно, какая сила противостоит кабинету министров. Так что угроза нового взрыва социального недовольства по-прежнему имеет место, причем прямо по окончании новогоднего похмелья.

Но это не сейчас – у правительства есть не очень много времени, чтобы что-нибудь придумать, как все это сгладить. Пока что получалось не очень. А в целом, что еще должно случиться, чтобы наверху наконец поняли – система государственного управления в России тяжело больна. Ведь любой школьник знает, что административное регулирование экономики ничем хорошим никогда не заканчивалось. Все это уже не раз проходили, и выходило только хуже, или как всегда – как кому нравится.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»