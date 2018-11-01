Осужденный в Беларуси журналист Галко сбежал с семьей в Украину

Беларусский журналист был осужден на четыре года ограничения свободы за якобы совершенное «нападение на милиционера».

Белорусский журналист Дмитрий Галко, который в последнее время жил и работал в Украине, освещал события в зоне боевых действий на Донбассе и был осужден в Беларуси к четырем годам ограничения свободы за «нападение на милиционера», выехал в Украину. Отец Дмитрия Галко подтвердил «Радио Свободе» факт бегства журналиста в Украину.

Сам журналист опубликовал в Facebook пост, в котором передал привет «с воли» и назвал обвинения против себя сфальсифицированными. На снимке он изображен у моря с ребенком и пишет, что «этому малышу я пока больше нужен, чем вам».

Гражданин начальник! Тут такое дело, я подумал, что быть прилежным мучеником и вовремя явиться для отбывания наказания… Опубліковано Dzmitry Halko Четвер, 1 листопад 2018 р.

Галко обвиняют в насилии в отношении работника беларуской милиции. Задержали журналиста в апреле 2017 года, когда он вернулся в Беларусь из Украины, где жил в течение нескольких месяцев.

Журналист был приговорен к ограничению свободы в учреждении открытого типа. После оглашения приговора суд освободил Галко из-под стражи.

Ограничение свободы – вид наказания, во время которого осужденные находятся под охраной в общежитиях, но могут выходить за их пределы днем для работы. Они также могут иметь свидания с родными.

Дмитрию Галко 39 лет, он работал во многих независимых белорусских СМИ. Среди последних мест его работы в Беларуси был основанный Павлом Шереметом оппозиционный сайт «Белорусский Партизан», который в прошлом году заблокирован в Беларуси.

Дмитрий Галко также был внештатным автором нескольких украинских СМИ, в частности англоязычного издания «Kyiv Post». С 2014 года Галко совершил много командировок на Донбасс, писал о вооруженном конфликте на востоке Украины.

«Радио Свобода»