Сенцов: Не беспокойтесь особо – я выжил

Сенцов написал письмо, в котором подтверждает улучшение своего здоровья после выход из голодовки.

Состояние здоровья украинского режиссера, политзаключенного в России Олега Сенцова после прекращения голодовки улучшилось. Сенцов сообщил это в письме правозащитнику Николаю Щуру.

«Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного. Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо – я выжил», – цитирует письмо Николай Щур в своем Facebook.

Он отмечает, что письмо датировано 29 октября.

Только что пришло письмо от Олега, которое сильно порадовало."Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного…. Опубліковано Nikolay Shchur Четвер, 1 листопад 2018 р.

Сенцов 5 октября в открытом письме заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления. Голодовку с требованием освободить всех украинцев-политзаключенных Кремля он держал 145 дней.

Позже Сенцов написал в заявлении, которое передал через своего адвоката Дмитрия Динзе, что прекращает голодовку с 6 октября 2018 года. После 6 октября никакой достоверной информации о состоянии Сенцова не поступало.

16 октября сестра Сенцова сообщила, что он вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья и не верит в то, что может выйти из российской тюрьмы.

26 октября сообщалось, что Сенцов попросил обнародовать его завещание.

Накануне в РФ заявили, что здоровье Сенцова «практически пришло в норму» после голодовки.

«Украинско-Российское обозрение»