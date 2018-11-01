В России заявляют, что санкции введены в ответ на «недружественные» действия Украины

В тоже время, МИД Украины расценивает введение Россией санкций как продолжение российской агрессии против страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевские власти слишком далеко зашли своими недружественными шагами, чем вызвали ответный шаг Кремля. Захарова сказала об этом в четверг на брифинге, передает «ТАСС».

«Речь идет не о наших инициативных санкционных шагах, а лишь об ответных действиях. Россия очень долго сдерживалась от принятия подобных мер, но нынешний киевский режим зашел слишком далеко, чтобы не отвечать на те недружественные шаги, которые мы видели», – пояснила она.

На вопрос о возможной негативной реакции Запада на российские меры Захарова ответила: «Люди, которые исповедуют глобальную санкционную идеологию, должны к этому относиться с пониманием».

В тоже время, Министерство иностранных дел расценило введение Россией санкций против 322 украинских граждан и 68 компаний как продолжение российской агрессии против Украины, говорится в заявлении МИД.

Как отметили в ведомстве, оправдание государством-агрессором своих действий являются надуманными и манипулятивными, а сами «специальные экономические меры» не имеют ничего общего с международным правом.

В МИД напомнили, что международные санкции против Кремля стали реакцией на российскую вооруженную агрессию.

«Они могут быть отменены после безусловного и окончательного прекращения российской незаконной оккупации Автономной Республики Крым, города Севастополь, части территории Донецкой и Луганской областей», – отмечается в заявлении.

«Украина предпримет все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права», – подчеркнули в МИД.

Напомним, Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. Среди тех, на кого распространяются соответствующие санкции – судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний и другие.

«ТАСС»