«Расстрельный» список Кремля. Россия официально объявила «санкционную» войну Украине

Сегодня вступили в действие российские санкции против украинской экономики и некоторых украинских граждан.

Эти санкции лишили последних аргументов тех, кто не считал, что между Россией и Украиной – война. Именно война. Война на взаимное уничтожение , пишет на своей странице в Facebook политический эксперт Андрей Окара.

Но я бы не стал очень придирчиво интерпретировать – кто и почему туда попал, кто не попал. А сегодня весь день большинство комментариев – именно в поисках сложной игры Кремля. Которой там не видно и близко. Порошенко не попал – это понятно, потому что президент.

Почему попали Ярославский-Пинчук-Жеваго – понятно. Потому что всем списком. Парубий-Аваков-Геращенко-Супрун-Джемилев-Яценюк-Климпуш – по должности. Почему попала Тимошенко – ну потому же, как без нее.

Сегодня вступили в действие российские санкции против украинской экономики и некоторых украинских граждан. Эти санкции… Опубліковано Andrew Okara Четвер, 1 листопад 2018 р.

Почему не попали Коломойский и Тарута – или специально – чтобы внести концептуальный диссонанс в украинское обсуждение темы. Или о них просто забыли, что тоже возможно. Почему не попал Ахметов – видимо, это единственная персона, по поводу которой могло существовать отдельное соглашение.

А вот все остальные – попали или скопом, или о ком-то забыли. Ну вот именно так делают подобные списки в политических режимах типа нынешнего российского – кто-то один пишет, потом второй добавляет. Если авторы списка – эстеты, могут изощренно постебаться. Но нынешний список, видимо, без всякого стеба.

Скорее всего, это не будет иметь серьезных последствий ни для кого из персоналий и почти ни для кого из юридических лиц. (Не уверен в отношении Константина Григоришина.) Вроде бы все или почти все уже давно вывели свои деньги, активы и производственные мощности из РФ – кто их там имел. Хотя, конечно, может быть разное.

Юрлица и их хозяева, которые имели некоторые иллюзии относительно своего возвращения на российских рынок, таких иллюзий теперь будут лишены.

В общем, этот список для всех имеет санирующее мозговое значение – для полнейшего лишения иллюзий. Что тоже неплохо.

Ну а то, что одного Евгения Карася перепутали с другим Евгением Карасем (хорошо, что не с Вадимом Карасевым) – это показатель уровня экспертной аналитики по Украине в Кремле и его окрестностях. Что людей в Украине должно обнадеживать.

Андрей Окара, Facebook