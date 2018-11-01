Холодная война НАТО и России: Трезуб против двуглавого орла

Военное противостояние неизбежно будет нарастать. Разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – уже вопрос времени.

Ну и зачем россияне съели Кука (в смысле забрали Крым и устроили войну в Украине)? Да черт его знает. Говорят, главный вождь РФ хотел поднять свой авторитет, когда у племени появились сомнения на его счет, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Потом глупые белые люди послали какое-то деревянное корыто, которое приплыло благодаря кускам серой материи на длинных палках. Они, глупые, пытались испугать, ультиматумы всякие слали. Россияне очень смеялись.

Потом корыто стало разворачиваться, на его боку открылись дырки и там чугунные трубки появились. Россияне снова долго смеялись. Ведь есть отличные шаманы, и на первом канале, и России-1, а уж на НТВ и вовсе затейники сидят.

Они объяснили, что это совсем не страшно, что корыто никакого вреда не причинит. Свои огненные трубки есть. Ну а теперь получается, что корыто вот-вот бабахнет. Российские шаманы смеяться уже перестали…

Вот такие образы приходили в голову корреспондента «Ежедневного журнала», когда он наблюдал, как в норвежском Трондхейме при ярком солнце и ледяном ветре стартовала новая холодная война. На пятачке справа от трибуны для наблюдателей бухали взрывпакеты, которые должны были обозначать удар авиации и корабельной артиллерии. Морская пехота штурмовала плацдарм. И было ясно, что подготовка к войне идет всерьез.

Я не из тех, кто зовет лихо, пока оно не пришло. Но оно реально пришло. Очевидные признаки радикально ухудшившегося стратегического положения России были на развернувшихся в Норвегии натовских маневрах Trident juncture налицо. Участвовавший в мероприятиях «демонстрационного дня» маневров Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы упорных журналистов, раз двадцать повторил, что учения не направлены против России, что они носят сугубо оборонительный характер. Что в ходе учений Североатлантический альянс отрабатывает действия против любого агрессора, а вовсе не против РФ.

Однако если посмотреть на карту, то совершенно очевидно: если не иметь в виду Россию, то роль войск вымышленного государства «Муринус», которое, согласно сценарию учений, захватывают часть Норвегии, могут играть только марсиане.

Можно многократно сказать, что никакой холодной войны не происходит, но масштабы маневров говорят сами за себя. Это самые крупные натовские учения с момента завершения предыдущего военного противостояния. В них участвуют свыше 50 тысяч военнослужащих, более 250 самолетов, 70 кораблей. Самый большой контингент –14 тысяч солдат и офицеров – предоставили Соединенные Штаты. Впервые за 30 лет американская корабельная группировка во главе с авианосцем Harry Truman вошла в пределы Северного полярного круга.

Ведущие государства НАТО направили на учения уже не батальоны, как раньше, а полноценные бригады. «Северные», которые играют роль агрессора, представлены норвежской, канадской и шведской бригадами. Им будет оказывать поддержку американская морская пехота. «Южные», которые сначала будут обороняться, а потом перейдут в наступление, представлены частями объединенного немецко-голландского корпуса, а также бригадами Германии, Великобритании и Италии.

Так в битве за деревню Оппдал будут принимать участие около пяти тысяч военных (деревню, защищаемую испанцами, будет атаковать американская морская пехота), столько же военных из Норвегии, Великобритании, Германии, Дании, Польши, Франции, а также Финляндии и Швеции будут участвовать во встречном сражении с использованием артиллерии, танков и БМП.

Тысяча норвежцев будет форсировать реку под огнем британцев. Таким образом, на севере Европы, в тысяче километров от наших границ ударные натовские бригады отрабатывают самую настоящую войну. Ничего подобного до украинского кризиса не было и не планировалось.

Помню, как веселились российские генералы, когда в 2014-м на саммите НАТО было принято решение о развертывании многонациональных батальонов в трех странах Балтии и Польше. Да это же ерунда, против каждого батальона по дивизии выставим.

Как раз тогда Сергей Шойгу объявил о создании новых соединений на «западном направлении». С той поры о российских новых дивизиях мало что слышно. Так как численность Вооруженных сил за эти годы не выросла, то логично предположить: вместо заявленных дивизий существуют в лучшем случае полки, в худшем – батальоны.

А вот НАТО, разместив четыре батальонных тактических группы, заявила в этом году о намерении развернуть уже 30 боеготовых батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей в течение 30 дней. Trident juncture представляет собой важный этап для достижения этой цели. Норвегия была выбрана неслучайно. Дело здесь не только в климате.

Командующий этими учениями американский адмирал Джеймс Фогго совершенно справедливо отметил: одна из важнейших задач учений уже решена. Пусть не за месяц, а пока что за два с половиной, но штабам НАТО удалось осуществить стратегическую переброску войск из-за океана в Норвегию. По морю и воздуху было перевезено полмиллиона тонн грузов. Необходимость в этом может возникнуть только в случае большой войны в Европе.

И, как ни крути, все это в основном повторяет сценарии маневров, которые ежегодно проводил Североатлантический альянс в первую холодную войну. Именно об этом очевидном сходстве я и спросил генсека НАТО.

«Маневры, которые мы проводили во времена холодной войны, были куда масштабнее. Сейчас мы отрабатываем коллективную оборону. Мы усиливаем норвежские войска за счет сил всех союзников, а не только США. Это именно то, для чего НАТО был создан, для коллективной обороны. При этом наша цель – предотвратить конфликт. Этими маневрами мы показываем: если есть малейший риск вооруженного нападения на страну НАТО, мы будем там, чтобы предотвратить его», — сказал Йенс Столтенберг.

Пусть Россию и не называют пока в качестве противника прямо, но, когда в качестве главной цели маневров указывается стратегическое сдерживание, ясно, какая страна имеется в виду.

Можно, конечно, продолжать подобно российскому телевидению веселиться, рассказывая о тяготах и лишениях испанцев и итальянцев, отчаянно мерзнущих на маневрах. Однако куда существеннее то, что, несмотря на неготовность к холодам, Рим и Мадрид посчитали необходимым послать в Норвегию тысячи солдат. Еще более важно то, что в Trident juncture участвуют бригада из Швеции и несколько сотен военнослужащих из Финляндии.

Свои войска направили страны, которые жестко и последовательно придерживались политики нейтралитета в годы первой холодной войны. А теперь они ищут безопасности под натовским зонтиком. Это ли не свидетельство эффективности и успешности российской внешней политики!

Военное противостояние неизбежно будет нарастать. Разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – уже вопрос времени. А это значит, что помимо обычных войск и вооружений в Европе будут сдерживать друг друга ядерные ракеты. Мало никому не покажется…

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»