День расплаты. Как следует наказать Россию за агрессию и оккупацию украинских территорий?

Как заставить Россию начать расплачиваться за оккупацию и аннексию Крыма. Как завалить Кремль и российские элиты исками на 50 миллиардов долларов?

Швейцарский федеральный верховный суд отклонил жалобу России в отношении исков украинских компаний по утраченным активам в Крыму. Сможет ли Украина получить компенсацию в связи с аннексией полуострова?, – задает вопрос на страницах «Деловой Столицы» Алексей Кущ.

Юридическая «матрица»

Итак, суд встал на сторону группы украинских компаний, которые инициировали международный арбитраж против России, пытаясь вернуть себе часть утраченных в Крыму активов. Мы вошли в содержательную юридическую фазу по отстаиванию своих прав, попранных грубой силой в связи с аннексией Крыма.

Благо современная международная система позволяет это успешно делать: за последние 100 лет право силы постепенно заменяется силой права, хотя и здесь не стоит переоценивать роль юридических механизмов. Как показывает практика, государства-изгои могут попросту игнорировать решения международных судов, ведь эффективного механизма взыскания пока нет. Но это вовсе не означает, что агрессору нужно дарить нагло украденное.

«Розовый сон» Кремля – это ситуация, когда Украина оставит за скобками произошедшее в 2014 г. и предложит строить отношения с чистого листа. Возможно, в этом случае в РФ даже пошли бы на некоторые уступки в виде льготной цены на газ, открытия внутреннего рынка или разблокирования восточного транзита.

Но для Украины дилемма выбора, как строить отношения с РФ, сродни предпочтению одной из двух таблеток: красной – как мучительной правды реальности, где есть аннексированный Крым и оккупированный Донбасс, и синей – как блаженной иллюзии, в которой агрессор – добрый и больше не нападет… Как показывает логика последних четырех лет, первый вариант является хоть и сложным, но правильным.

Подавая иски в международные суды по взысканию утраченных в Крыму активов, Украина достигает нескольких целей:

1) по некоторым корпоративным искам РФ вполне может заплатить или предоставить иные формы компенсации;

2) вступившие в законную силу решения международных судов дают нашей стране все основания для ареста активов, принадлежащих РФ и ее государственным банкам и компаниям не только у нас, но и по всему миру;

3) невыполнение Россией решений международных судов превращает ее в страну-изгоя, которую будут обходить системные иностранные инвесторы;

4) каждое невыполненное судебное решение – это основание для введения новых санкций;

5) реализация пунктов (один-четыре) существенно увеличит для РФ цену агрессии против Украины, а стало быть, рано или поздно она приблизится к своему болевому порогу, за которым последует деэскалация на невыгодных для нее условиях.

Впрочем, действия наших компаний в тяжбе с Россией – это не только ходьба по тонкому юридическому льду, но и путешествие в неизвестное. Тут даже разрывать двусторонние документы может быть невыгодно.

Защита инвестиций как инструмент для компенсаций

Упомянутое решение швейцарского суда касалось двух коллективных исков, направленных группами украинских компаний в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Они были поданы в 2015 г. Речь шла о претензиях ПАО «Укрнафта» и ООО «Стабил» относительно «национализации» по решению так называемого «Государственного совета Крыма» сети АЗС на полуострове, проведенной после российской аннексии. Россияне ожидаемо отказались участвовать в этом процессе, заявив, что юрисдикция данного суда не распространяется на предмет спора.

Казалось бы, исковая технология Украины против РФ зашла в глухой тупик: практически все международные суды в качестве исходного требования для начала рассмотрения дела по сути требуют получения согласия на участие в суде всех участников процесса. Чем и пользовалась Россия.

Но подобный судебный пат был внезапно разблокирован: международные арбитры постановили, что могут рассматривать указанные выше дела даже без участия РФ. И в качестве основания назвали нарушение Россией Договора между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 г.

К слову, в 2014 г. некоторые горячие головы предлагали разорвать в одностороннем порядке данный договор. Тем самым мы бы собственными руками закрыли широкое окно возможностей для подачи исков против РФ. Так что выход из любых международных соглашений с россиянами должен обязательно просчитываться на несколько шагов вперед.

А так международный арбитраж пришел к закономерному выводу, что РФ несет ответственность за ущерб, нанесенный украинским инвестициям в Крыму, и должна компенсировать обоснованные потери.

Свой иск «Укрнафта» и «Стабил» оценили в $100 млн. Параллельно, но более быстрыми темпами, развивался иск группы компаний «ПриватОфис», «Эверест Истейт», «Аэробуд» и других, связанных с Игорем Коломойским, относительно компенсации утраченной в Крыму недвижимости. Сумма иска составила $159 млн.

Еще в мае этого года международный арбитраж принял решение взыскать с РФ эти средства, а в Украине даже началось исполнительное производство в отношении российских активов в нашей стране, которое пока вылилось в арест акций ряда банков с российским капиталом по решению Апелляционного суда Киева.

Здесь стоит сделать небольшое отступление. Перевод решений международного арбитража во внутренне исполнительное производство в Украине может иметь и негативные последствия, когда точно такие же решения международных судов, принятые в интересах частных лиц, будут применены для ареста украинских активов, в том числе и принадлежащих госпредприятиям. Кроме того, отсутствие консолидации исковой политики со стороны Украины приводит к тому, что каждый истец действует сейчас по методу «кто раньше встал, того и тапки», выхватывая наиболее ликвидные активы ответчика.

Как бы то ни было, но в ближайшее время к $159 млн, выигранных группой украинских компаний, может добавиться еще $100 млн, из которых $50 млн надеется получить «Укрнафта».

Гримаса истории от Николая ІІ

В соответствии с правилами Постоянной палаты третейского суда в Гааге после вынесения вердикта назначается место арбитража для оспаривания решения. Таким местом по иску группы украинских компаний определена Швейцария. Теперь швейцарские арбитры должны вынести окончательное решение по сути.

РФ попыталась оспорить их юрисдикцию и подала соответствующий иск в Швейцарский федеральный трибунал с требованием отменить рассмотрение данных судебных дел, но высший судебный орган Швейцарии подтвердил правомочность местных арбитров и принял решение взыскать с России судебные издержки в размере 550 тыс. швейцарских франков.

Теперь по искам украинских компаний везде горит «зеленый» и окончание судебной волокиты может быть завершено уже в ближайшее время. А дальше – дело за исполнительными службами, которые смогут арестовывать российские активы в пределах стран, признающих решения международного арбитража.

Гримаса истории для россиян: система международного судебного производства, созданная в Гааге, была учреждена в 1899 г. в ходе так называемой Первой Гаагской мирной конференции, которая, в свою очередь, была созвана по предложению российского императора Николая II. Вот так попытка России приобщиться к цивилизационным ценностям западного мира в конце позапрошлого века бумерангом проехалась по нынешним обитателям Кремля.

Назовите всю сумму, пожалуйста

Интересно рассмотреть потенциальную сумму украинских исков к РФ в части компенсации утраченных в Крыму активов. А также технологию достижения успеха, но именно системного для страны, а не частного для отдельной компании.

Андерс Аслунд, представляющий Евразийский центр «Атлантического совета», в своем исследовании, посвященном возможной сумме потерь Украины в результате аннексии Крыма и войны на Донбассе, говорит о $100 млрд. Но его расчеты не могут быть предметом рассмотрения в суде.

Так, он отталкивался от показателя ВВП 2013 г. в размере $179 млрд и с учетом удельного веса регионального продукта Крыма (3,7%) и Донбасса (10%) определял потери в размере $98,4 млрд за четыре года. Но здесь явно не учтен фактор девальвации нацвалюты, в результате которой произошло обесценивание валового продукта (хотя девальвация частично и была спровоцирована войной).

Что касается аннексии Крыма, то здесь основные потери – это энергетика, активы банков, жилье, земельные и природные ресурсы. Последние эксперт оценил в $40 млрд (газовые месторождения). Утраченные банковские активы составили $1,8 млрд.

Исходя из этой логики, можно попытаться оценить, например, стоимость утраченных земель сельскохозяйственного назначения. Берем 1,8 млн га пашни в Крыму, умножаем на условную тысячу долларов за гектар и получаем примерно $1,8 млрд.

Однако суммы указанных выше потерь достаточно трудно облечь в форму международных судебных исков. Новейшая история еще не знала случаев, когда по решению международных судов одно государство платило другому за потерю ВВП или за военный ущерб. В таком случае Палестина могла бы завалить исками Израиль, Ирак – США, Грузия – РФ и т. д.

Нужны частные истцы, компании и юридические лица, и чем их будет больше, тем лучше. Единственная проблема – хаотичность и узкая эгоистичность такой стратегии, которая будет расщеплять силу судебного воздействия на РФ. «Москитный флот» можно успешно применять в войне на море, но «москитные иски» вряд ли усилят нашу арбитражную позицию. Как этого избежать, рассмотрим чуть ниже.

Наибольшую сумму требований Украина может предъявить в рамках претензий по «национализации» в Крыму имущества украинской компании «Черноморнефтегаз», а также ряда других газовых активов. В Гааге уже находится иск «Нафтогаза» касательно имущества «Черноморнефтегаза», «Укртрансгаза», «Ликво», «Укргаздобычи», «Укртранснафты» и «Газа Украины».

Сумма требований к России с учетом процентов достигает $8 млрд. Это оценка имущества, в том числе и знаменитых вышек по добыче газа на морском шельфе, известных как «вышки Бойко». Что касается оценки потенциальных потерь запасов природного газа – все просто и сложно одновременно.

По состоянию на 2014 г. тот же «Черноморнефтегаз» добывал примерно 2 млрд куб. м природного газа, то есть эквивалент $500 млн. За пять лет набегает $2,5 млрд. Но суд должен установить верхнюю планку счетчика потерь. Это может быть и десять лет, и пятьдесят. В таком случае сумма исков может возрасти до $5 млрд или даже $25 млрд.

Удивительно, что «Нафтогаз» пока медлит с подачей «сырьевых» исков, хотя здесь нужны внутренние законодательные изменения, ведь ресурсы у нас по Конституции принадлежат народу. То есть НАК на законодательном уровне должен получить право на подачу исков против РФ в части незаконного использования природных запасов Крыма и его морского шельфа.

Предварительная сумма иска Ощадбанка к РФ в части компенсации утраченных активов в Крыму составляет $1,1 млрд. В несколько сот миллионов долларов можно оценить потери активов «Крымэнерго» и «Укртелекома». Ущерб «Укрзалізниці» на полуострове составляет $2-3 млрд. Еще зимой этого года профильный министр рассказывал о подаче исков против РФ, но дальше реляций на ТВ-шоу дело пока особо не продвинулось.

Чисто теоретически можно предъявить претензии и относительно захвата россиянами части Северо-Крымского канала. Оценка такого масштабного гидротехнического сооружения также составит миллиарды долларов.

Учитывая приведенные выше цифры, сумма корпоративных исков к РФ может составить от $10 до $15 млрд. Плюс иски за утрату права пользования газовыми месторождениями, рассчитанные в интервале нескольких десятков лет, то есть еще $20-30 млрд.

Что касается официального предварительного «итого», то еще в 2014 г. министр юстиции Павел Петренко заявил, что размер убытков от аннексии Крыма составил более одного триллиона гривень. Учитывая курс гривни к доллару на тот период, валютный эквивалент потенциально возможного иска составил бы от $60 до $70 млрд, что примерно совпадает с нашими расчетами, приведенными выше.

Технология победы

Впрочем, Минюст пока так и не подал консолидированный иск. Все ограничилось сопровождением исков физических лиц в ЕСПЧ. И это весьма яркая промоакция нашей юстиции. Ведь таких исков потенциально могут быть тысячи.

Минюст планирует подать и комплексный иск по украинским политзаключенным, незаконно удерживаемым в российских тюрьмах. Вот только у судебной практики ЕСПЧ есть один минус – она основывается на том, что решения суда будут в обязательном порядке выполнять страны, присоединившиеся к его юрисдикции. А с этим будут проблемы, ведь РФ уже заявила, что не собирается выполнять решения ЕСПЧ.

А инструментов по принудительному взысканию у этого юридического механизма, к сожалению, нет. В качестве примера можно вспомнить кипрско-турецкий конфликт 1974 г. Лишь в 2014-м ЕСПЧ обязал Турцию выплатить киприотам, лишившимся имущества на северной части острова, 30 млн евро, хотя сумма исков была значительно выше.

Но тогдашний министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил: «Мы не станем платить эту сумму стране, которую мы не признаем». При этом Турция – член НАТО и как бы стремится в ЕС, с которым у нее подписано соглашение о таможенном союзе… Что уже говорить о европейско-азиатской России, которая уже никуда не стремится.

Однако первый успех украинских компаний в международных судах обозначил юридическую технологию победы над Россией. Это подача исков в Международный арбитражный суд в Гааге, затем – определение места арбитража в Швейцарии. Учитывая положительный прецедент по первым судебным разбирательствам, все последующие решения, скорее всего, также будут в нашу пользу.

Теперь Украина может усилить свою позицию в суде путем консолидации частных корпоративных исков в лице Минюста как истца, но для этого нужно принятие специального закона или заключение соглашений между министерством и частными истцами. Консолидированная позиция существенно бы усилила и исполнительное производство по поиску и аресту российских активов.

Но не стоит сбрасывать со счетов и применение РФ суррогатных юридических методов борьбы, как это произошло с ЮКОСОМ: в Гааге было принято решение о выплате бывшим владельцам компании $50 млрд, но в 2016-м окружной местный суд приостановил выполнение судебного решения на том основании, что международный суд не имел юрисдикции на рассмотрение спора. Ходорковским это было воспринято как некий скрытый компромисс между РФ и Западом.

Однако времена меняются, и Запад начинает понимать, что, торгуя с Россией своими ценностями в обмен на спокойствие, может доторговаться до того состояния, когда нечем будет давать сдачу. В прямом и переносном смысле.

Алексей Кущ, «Деловая Столица»