Куда ведет «особый путь для Украины», на который нам намекают? – Муждабаев

Украине не следует увлекаться мыслями об «особом пути». В первую очередь Украина должна идти в фарватере евроинтеграции за которую она выстояла на Майдане.

Все чаще из уст вроде бы совершенно разных политиков в Украине мы слышим какие-то замшелые советские мантры о том, что «нам надо избавиться от внешнего управления», что «Украине нужен нейтральный статус» и прочее в том же духе. Что на самом деле имеется в виду и на кого рассчитана такая риторика, делится своим мнением журналист Айдер Муждабаев в ролике на своем YouTube-канале. В чем оно проявляется? Да практически во всем.

Этим утверждениями отличаются множество политиков, и не только традиционные пророссийские экс-«регионалы», но даже из числа пропрезидентских сил. Причем речь идет о «нейтралитете» Украины в условиях войны с Россией. Ошибочность, если не сказать – преступность, – таких суждений очевидна…

Айдер Муждабаев, YouTube