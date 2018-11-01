Меркель не согласна с украинской оценкой проект газопровода «Северный поток-2»

При этом Меркель подчеркнула необходимость гарантий сохранения транзитной роли Украины в поставках российского газа на европейский рынок.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что рассматривает проект «Северный поток-2» не так критично, как Киев и выступает за сохранение транзита газа по территории Украины после 2019 года. Она сделала заявление на встрече со спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием и главами парламентских фракций, передает «Интерфакс-Украина».

«Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии у Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль», – сказала Меркель.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко и госсекретари МИД Германии обсудили риски «Северного потока-2» для Европы.

Газопровод «Северный поток-2» (Nord Stream 2) должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Участники консорциума – «Газпром», Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.

Nord Stream 2 получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода в Германии, Финляндии и Швеции.

В августе глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал ЕС присоединиться к санкциям США против России и заблокировать «Северный поток-2», который «подрывает энергетическую политику ЕС». По его мнению, дешевле было бы инвестировать в модернизацию украинской ГТС.

«Интерфакс-Украина»