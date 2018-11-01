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Новости

Новинский рассказал, как получил украинское гражданство

«Украинская Правда»
01 ноября 2018

По утверждению Новинского рекомендации на получение украинского гражданства ему давал нынешний президент Украины Порошенко, который был тогда министром экономики.

Депутат-миллиардер Вадим Новинский заявляет, что в 2012 года просил Петра Порошенко походатайствовать об его украинском гражданстве и тот согласился, и что он и сейчас встречается с президентом. Новинский рассказал об этом в интервью «Украинской Правде».

Народный депутат отметил, что знаком с президентом с 1998-1999 года, но их отношения «всегда были достаточно непростыми».

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И в 2004 году, когда Порошенко был руководителем Совбеза, у них были «какие-то споры относительно Херсонского судостроительного завода», в приватизации которого участвовала и компания Новинского, и компания Порошенко.

Но когда возник вопрос о гражданстве, то, по словам Новинского, нужно было, чтобы кто-то из министерств, которые курируют тот или иной вид деятельности, походатайствовал об этом человеке.

«На тот момент в 2012 году Министерства промышленности не существовало, оно было департаментом в Минэкономики. Соответственно, я обратился к нему, к Порошенко. Я с ним встретился, говорю: «Так и так, у меня есть такое желание. Можете дать для меня рекомендацию?». Он говорит: «Да, конечно. Все, что необходимо». Далее на имя президента пошло письмо за подписью Петра Порошенко», – рассказал Новинский.

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При этом он подчеркнул, что особых дружеских отношений с Порошенко у него никогда не было, но они до сих пор встречаются. С начала президентства Порошенко таких встреч было 2-3, последняя была в начале октября.

«Мы обсуждали вопросы церкви. Это была обоюдная инициатива. Мы обсуждали ситуацию в церкви, как сделать так, чтобы в ситуации вокруг этого вопроса не было провокаций», – сказал Новинский.

По его словам, в частности говорили о 14 октября, когда церковь празднует Покрову, государство День защитника Отечества, а несколько националистических организаций – годовщину создания УПА».

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«Меня интересовало, чтобы вокруг Киево-Печерской Лавры не было никаких столкновений, чтобы все прошло мирно и спокойно. Вот мы с ним это и обсуждали», – сказал Новинский.

Подробнее об отношениях с Петром Порошенко, о том, просил ли его Ринат Ахметов быть посдержаннее, возможно ли объединение «Оппоблока» с Виктором Медведчуком, и почему Новинский считает нынешнюю борьбу за автокефальную церковь созданием «Порошенковского патриархата», читайте в его интервью УП.

Напомним, российский бизнесмен Новинский получил гражданство Украины от тогдашнего президента Виктора Януковича 1 июня 2012 года.

26 апреля 2016 года Порошенко поручил Государственной миграционной службе проверить законность предоставления гражданства Новинскому, так как петиция о лишении экс-соратника Януковича гражданства Украины набрала более 25 тысяч голосов.

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ГПУ хотела привлечь Новинского к ответственности по обвинению в узурпации власти бывшего президента в части давлении на церковь: подозревают, что экс-«регионал» помогал Виктору Януковичу отстранить от должности покойного ныне митрополита УПЦ МП Владимира путем давления и лишения свободы его помощника архиепископа Александра Драбинко.

Но 6 декабря 2017 года регламентный комитет счел недостаточными аргументы Генпрокуратуры – и отказался рекомендовать Верховной Раде лишить Новинского неприкосновенности.

Пока Новинский процессуально проходит в этом деле как свидетель.

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В своей колонке для «Украинской правды» Новинский заявил, что представление ГПУ относительно него в Верховную Раду не отвечает критериям достаточности, законности и обоснованности.

Кроме того Новинский заявляет, что генпрокурор Юрий Луценко предлагал ему пойти на «сделку со следствием» и дать показания против Януковича.

«Мне несколько раз говорили, что я должен пойти на сделку со следствием. Что должен дать показания на Януковича, тогда «мы от тебя отстанем». Это говорил не мне лично, но некоторым народным депутатам генеральный прокурор Юрий Луценко», – сказал Новинский.

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Он пояснил, что речь идет о так называемом «деле Драбинко».

«Про то, что я якобы участвовал в его похищении. Это все неправда, не хочу даже говорить об этом. Следствие еще идет по этому поводу», – сказал нардеп.

Он добавил, что от сделки со следствием отказался.

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«Я отказался, сказал, что я не пойду на это, потому что я врать не буду. Я не буду клеветать на человека, говорить то, чего не было. Мое спокойствие этого не стоит. Я лучше потерплю еще немножко», – сказал Новинский.

По его словам, внимание Генпрокуратуры он воспринимает как месть и рэкет со стороны президента за то, что он «человек прямой» и «всегда говорит то, что думает».

«Не буду говорить кто, но мне несколько раз, так сказать, «давали советы» начать договариваться… Я уже говорил на эту тему. Что это такое? Во-первых, это реакция на мою политическую позицию. Второе – это желание просто банального экономического рэкета. И третье – просто месть», – подытожил нардеп.

«Украинская Правда»

Tags: гражданство, Новинский, Петр Порошенко, Россия, Украина

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