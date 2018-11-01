Новинский рассказал, как получил украинское гражданство

По утверждению Новинского рекомендации на получение украинского гражданства ему давал нынешний президент Украины Порошенко, который был тогда министром экономики.

Депутат-миллиардер Вадим Новинский заявляет, что в 2012 года просил Петра Порошенко походатайствовать об его украинском гражданстве и тот согласился, и что он и сейчас встречается с президентом. Новинский рассказал об этом в интервью «Украинской Правде».

Народный депутат отметил, что знаком с президентом с 1998-1999 года, но их отношения «всегда были достаточно непростыми».

И в 2004 году, когда Порошенко был руководителем Совбеза, у них были «какие-то споры относительно Херсонского судостроительного завода», в приватизации которого участвовала и компания Новинского, и компания Порошенко.

Но когда возник вопрос о гражданстве, то, по словам Новинского, нужно было, чтобы кто-то из министерств, которые курируют тот или иной вид деятельности, походатайствовал об этом человеке.

«На тот момент в 2012 году Министерства промышленности не существовало, оно было департаментом в Минэкономики. Соответственно, я обратился к нему, к Порошенко. Я с ним встретился, говорю: «Так и так, у меня есть такое желание. Можете дать для меня рекомендацию?». Он говорит: «Да, конечно. Все, что необходимо». Далее на имя президента пошло письмо за подписью Петра Порошенко», – рассказал Новинский.

При этом он подчеркнул, что особых дружеских отношений с Порошенко у него никогда не было, но они до сих пор встречаются. С начала президентства Порошенко таких встреч было 2-3, последняя была в начале октября.

«Мы обсуждали вопросы церкви. Это была обоюдная инициатива. Мы обсуждали ситуацию в церкви, как сделать так, чтобы в ситуации вокруг этого вопроса не было провокаций», – сказал Новинский.

По его словам, в частности говорили о 14 октября, когда церковь празднует Покрову, государство День защитника Отечества, а несколько националистических организаций – годовщину создания УПА».

«Меня интересовало, чтобы вокруг Киево-Печерской Лавры не было никаких столкновений, чтобы все прошло мирно и спокойно. Вот мы с ним это и обсуждали», – сказал Новинский.

Подробнее об отношениях с Петром Порошенко, о том, просил ли его Ринат Ахметов быть посдержаннее, возможно ли объединение «Оппоблока» с Виктором Медведчуком, и почему Новинский считает нынешнюю борьбу за автокефальную церковь созданием «Порошенковского патриархата», читайте в его интервью УП.

Напомним, российский бизнесмен Новинский получил гражданство Украины от тогдашнего президента Виктора Януковича 1 июня 2012 года.

26 апреля 2016 года Порошенко поручил Государственной миграционной службе проверить законность предоставления гражданства Новинскому, так как петиция о лишении экс-соратника Януковича гражданства Украины набрала более 25 тысяч голосов.

ГПУ хотела привлечь Новинского к ответственности по обвинению в узурпации власти бывшего президента в части давлении на церковь: подозревают, что экс-«регионал» помогал Виктору Януковичу отстранить от должности покойного ныне митрополита УПЦ МП Владимира путем давления и лишения свободы его помощника архиепископа Александра Драбинко.

Но 6 декабря 2017 года регламентный комитет счел недостаточными аргументы Генпрокуратуры – и отказался рекомендовать Верховной Раде лишить Новинского неприкосновенности.

Пока Новинский процессуально проходит в этом деле как свидетель.

В своей колонке для «Украинской правды» Новинский заявил, что представление ГПУ относительно него в Верховную Раду не отвечает критериям достаточности, законности и обоснованности.

Кроме того Новинский заявляет, что генпрокурор Юрий Луценко предлагал ему пойти на «сделку со следствием» и дать показания против Януковича.

«Мне несколько раз говорили, что я должен пойти на сделку со следствием. Что должен дать показания на Януковича, тогда «мы от тебя отстанем». Это говорил не мне лично, но некоторым народным депутатам генеральный прокурор Юрий Луценко», – сказал Новинский.

Он пояснил, что речь идет о так называемом «деле Драбинко».

«Про то, что я якобы участвовал в его похищении. Это все неправда, не хочу даже говорить об этом. Следствие еще идет по этому поводу», – сказал нардеп.

Он добавил, что от сделки со следствием отказался.

«Я отказался, сказал, что я не пойду на это, потому что я врать не буду. Я не буду клеветать на человека, говорить то, чего не было. Мое спокойствие этого не стоит. Я лучше потерплю еще немножко», – сказал Новинский.

По его словам, внимание Генпрокуратуры он воспринимает как месть и рэкет со стороны президента за то, что он «человек прямой» и «всегда говорит то, что думает».

«Не буду говорить кто, но мне несколько раз, так сказать, «давали советы» начать договариваться… Я уже говорил на эту тему. Что это такое? Во-первых, это реакция на мою политическую позицию. Второе – это желание просто банального экономического рэкета. И третье – просто месть», – подытожил нардеп.

«Украинская Правда»