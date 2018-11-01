Сюрпризы «санкционного» списка. Кремль может пожертвовать Медведчуком

Список украинских физических и юридических лиц, попадающих под российские санкции, позволяет сделать некоторые предварительные выводы о стратегии Кремля на президентских выборах в Украине.

Эпопея с введением «специальных экономических мер» России в отношении Украины наконец-то достигла своего апогея. 1 ноября российское правительство обнародовало список из 322 физических и 68 юридических лиц, на которых и обрушился весь гнев российских санкций, пишет Виталий Дяченко на страницах «Деловой Столицы».

Примечательно, что под российскими санкциями, предусматривающими блокирование счетов и имущества на территории России, а также запрет на вывод капиталов, оказались не только политики и бизнесмены из проевропейского патриотического крыла, но и ряд политиков, которых принято называть пророссийскими. Все это наталкивает на несколько достаточно интересных выводов.

Итак, одним из наиболее пострадавших от российских санкций стал ожидающий в Вене экстрадиции в США олигарх Дмитрий Фирташ. И хотя в персональном списке фамилии его нет, но в списке юридических лиц хватает компаний беглого олигарха и одного из лидеров группы «газовиков» в Партии регионов. В частности, под санкции попадают «Ривнеазот», черкасский «Азот», морской порт «Ника-терра», «Черкассыгаз» и ряд других активов.

Еще один важный пророссийский персонаж (хоть и не так широко известный), оказавшийся в персональном списке, – харьковский бизнесмен Павел Фукс, известный в числе одного из главных спонсоров партии Вадима Рабиновича «За життя», членом которой, к слову, является сам кум Путина Виктор Медведчук.

Что же касается лидера другого крыла пророссийского «Оппоблока» и самого богатого украинца, то он в российские списки ожидаемо не попал. Хотя более правильно будет сформулировать – почти не попал. В списке юрлиц значится предприятие «Запорожкокс», которым Ахметов владеет совместно со своим партнером, главным защитником Московского патриархата в Украине Вадимом Новинским, тоже, к слову, нардепом от «Оппоблока», правда, владеющим параллельно личным политпроектом «Партия мира». А в персональном списке нашлось место для нескольких топ-менеджеров «Запорожкокса».

Также стоит отметить, что под персональные российские санкции попал вполне пророссийский нардеп от «Оппоблока» Юлий Йоффе, которого связывают с «газовиком» Юрием Бойко – одним из претендентов на роль единого кандидата в президенты от пророссийских сил. Также в списки попали несколько нардепов от «Оппоблока», связанных с Левочкиным, но самого Левочкина там нет.

И хотя на первый взгляд в российских санкционных списках не слишком много логики, если наложить их на ситуацию внутри пророссийского политического лагеря, то картина обретает некую структуру.

Итак, в настоящее время внутри «Оппоблока» продолжаются разброд и шатания. У ахметовской группировки есть свой кандидат в президенты – Александр Вилкул, у группы Левочкина свой – Юрий Бойко. Параллельно при активной поддержке Медведчука в президенты баллотируется Вадим Рабинович, откровенно агитируя при этом против «Оппоблока». Свои персональные политпроекты запускают Новинский, Михаил Добкин и Евгений Мураев.

При этом все прекрасно понимают, что при сохранении этой ситуации ни одному из пророссийских кандидатов не светит даже попадание во второй тур президентских выборов, что станет для Кремля в первую очередь серьезным имиджевым ударом. Ведь российский фактор в таком случае сам по себе выпадает из украинской политики. При этом очень маловероятно, что Медведчук, Ахметов и Левочкин способны самостоятельно договориться о сколько-нибудь устойчивом союзе.

Исходя из этого Кремль и формулирует задачу для «своих» агентов влияния и, похоже, делает это устами одного из самых близких Москве украинских политиков Вадима Новинского. Последний в одном из своих интервью, вышедших в день обнародования санкционных списков, заявляет буквально следующее: пророссийские политики должны «усмирить свои амбиции и договориться ради того, чтобы выставить того человека, который может составить конкуренцию действующей власти на выборах. Как минимум выйти во второй тур».

При этом очень много лестных слов из уст Новинского получает Ахметов, но с оговоркой, что тот якобы уже с 2016 г. почти не слишком влияет на ситуацию в «Оппоблоке», немного нелестных слов получает Левочкин, дескать, интригует там, где это не нужно, но с надеждой, что он еще договороспособен. О Медведчуке и Рабиновиче Новинский говорит лишь то, что, дескать, переговоры ведутся и мы надеемся на компромисс.

В то же время Кремль своими санкциями говорит несколько больше Новинского. Во-первых, что Фирташ для них отработанный материал, которого украинские партнеры могут смело сдавать в утиль. Во-вторых, что Медведчуку, пусть он и кум все знают кого, не мешало бы немного отойти в сторону со своим Рабиновичем. Ахметов же и Левочкин должны договариваться о едином кандидате от Юго-Востока – Бойко или Вилкуле, но первый, похоже, пользуется несколько большими симпатиями Москвы.

Что же касается санкций против ахметовского «Запорожкокса», то тут могут быть как чисто экономические российские интересы, так и устрашающе-воспитательные. Не даром ведь сразу после опубликования санкционного списка в Москве подчеркнули, что могут в любой момент как дополнить его, так и сократить, в зависимости от поведения украинцев.

Медведчук же и Рабинович стали теми фигурами, которыми Кремль может «пожертвовать» ради второго тура выборов президента Украины. Им если и позволят дальше играть в свою политическую игру, то ровно до того момента, пока они не будут вредить «единому кандидату» от «Оппоблока», а еще лучше, если будут помогать, агитируя преимущественно против Порошенко и Тимошенко, а не за себя и не против «Оппоблока», чтобы в нужный момент сняться с выборов и не дай бог не отобрать у «единого кандидата Кремля» заветные проценты, необходимые для выхода во второй тур.

Виталий Дяченко, «Деловая Столица»