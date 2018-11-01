Ленин и Майдан. Российская пропаганда сравнила Октябрьский переворот и Революцию Достоинства

В пространном редакционном тексте, посвященном необходимости честной оценки последствий сталинизма для России, «Газета.Ru» сравнивает большевистский переворот с… Майданом.

Это сравнение от одного из российских рупоров официальной пропаганды столь глобального масштаба и силы, сколь и абсурдно по самой своей сути. Однако, следует разобраться в этом вопросе в мельчайших деталях, да бы у людей не возникало соблазнов для таких сравнений, пишет об этом на страницах «Грани.Ru» Виталий Портников.

«Ленин и его единомышленники, пришедшие к власти в результате госпереворота, эдакого «майдана» у Зимнего дворца, начали массовый террор уже через несколько недель – после проигрыша выборов в Учредительное собрание», – говорится в материале издания «Газета.Ru».

В одной этой фразе – диагноз всему российскому политическому мышлению. Эта шизофрения угнездилась в мозгах как результат пропаганды и того дикого шовинизма, который издавна был бичом русского народа и зачастую лишал даже стремящихся к свободе и правде его представителей остатков здравого смысла.

Штурм Зимнего дворца не был никаким «майданом», никаким народным восстанием. Он был именно вооруженным штурмом – и ничем больше, именно переворотом, после которого власть в стране временно (а оказалось, что на десятилетия) перешла к большевикам и контролируемой ими в Питере структуре классового представительства – Советам. А вот когда в стране прошли свободные выборы в Учредительное собрание, большевики разогнали новый парламент и расстреляли демонстрацию в его поддержку.

Так вот, уважаемые российские шовинисты, эта расстрелянная большевистской властью демонстрация и была Майданом, протестом людей против узурпации власти группой наделенных полномочиями и контролирующих силовые структуры бандитов. Ленин и его подельники сделали то, что Путин и его подельники советовали в 2014 году сделать Януковичу, – расстрелять протест.

И Янукович именно это сделал – кровь, которой так хотели в России, лилась по улицам Киева так же, как в 1918 году – по улицам Петрограда. Просто украинцы не разбежались – если вы именно это обстоятельство считаете главным отрицательным фактором Майдана, то Бог вам судья.

Не разбежались. Разбежались организаторы расстрела, отправившиеся к своим хозяевам в Москву. Именно поэтому в Украине продолжают проводиться честные демократические выборы, именно поэтому ни один наблюдатель, ни один прорицатель не скажет вам, кто будет президентом Украины в 2019 году и каким будет состав парламента.

А у вас с 1918 года ничего подобного не происходит, просто не может происходить. В архаичной Российской империи с ее сословной «демократией» подданные хотя бы имели возможность избирать своих депутатов Государственной Думы. Вы и этой возможности вот уже столетие лишены – ваши народные избранники всегда избранники диктатуры и серости, а не ваши собственные. Даже короткий период свободных выборов в 90-е годы оказался всего лишь имитацией, организованной бандитами и чекистами в тени портретов Ельцина. В России оказался, в Украине – не оказался. С чего бы это?

Может быть, потому что украинец – несмотря на то что разделил с вами все тяготы имперского сумасшествия и большевистского кровавого идиотизма – способен на Майдан? Не забыл демократических уроков Великого Княжества, Речи Посполитой, гетманщины и всплесков народного негодования – всего того, что русский, задавленный Ордой, поротый своими недалекими жадными князьками, убиваемый своими безумными царями и пытаемый своими фанатичными комиссарами, просто не прошел? Может быть, поэтому ненависть к народному протесту даже на уровне инстинкта так велика, что все, что отрицается и осуждается, автоматически называется «майданом», как раньше любые проблемы России объяснялись протоколами сионских мудрецов – чем же еще?

Но я все же посоветовал бы коллегам из «Газеты.ру», ратующим за осуждение сталинизма и покаяние россиян, не ставить телегу впереди лошади. Для того чтобы осудить диктатора – такого, как Сталин, – и для того чтобы избавиться от диктатора – такого, как Путин, – нужно для начала выдавить из себя раба. И не по капле – поздно уже по капле. Потоком.

А для этого нужно выходить на Майдан, а не осуждать майданы. И не разбегаться.

Виталий Портников, «Грани.Ru»