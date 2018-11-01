Украина перекрыла воздушные коридоры на Черным морем для проведения ракетных стрельб

Движение морских и воздушных судов западнее оккупированного Крыма перекрыто на 4 дня для проведения ракетных стрельб.

Украина перекрыла часть воздушного пространства к западу от аннексированного Крыма из-за ракетных стрельб с 1 по 4 ноября, сообщает «Український мілітарний портал».

«В Черном море Украина перекрывает воздушный район площадью 100 км на 450 км к западу от оккупированного Крыма. Информирование был осуществлено через систему NOTAM в соответствии с чем в указанном районе будет перекрыто движение воздушных судов», – говорится в сообщении.

Движение перекрыто на 4 суток.

Какие пуски будут осуществляться – пока не известно.

30 октября на государственном испытательном полигоне «Ягорлык» в Херсонской области проходила подготовка вооружения и военной техники к проведению боевых стрельб подразделений, вооруженных зенитными ракетными комплексами С-300П и контрольных летных испытаний зенитных управляемых ракет ЗРК С-300В1 и С-125М1, которые были возвращены на вооружение Воздушных сил ВСУ.

Командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко в интервью BBC говорил, что до конца года будут проведены пуски крылатой ракеты «Нептун».

«Український мілітарний портал»