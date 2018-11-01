Украина собирает для передачи в международные суды показания капитанов кораблей задерживаемых Россией в Азовском море

Свидетельские показания капитанов о незаконных задержаниях и досмотрах судов следовавших в украинские порты Азовского моря будут переданы в международные суды в материалах исков против России.

Украина собирает доказательную базу, документируя каждый случай незаконной остановки РФ судов в Азовском море для использования этих показаний в международных судах. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил об этом в эфире «Громадського».

«Что касается того, каким образом собирается доказательная база: абсолютно все документируется, каждый случай, более того, собираются показания и судовладельцев, и капитанов тех судов, которые задерживаются РФ», – пояснил заместитель министра.

«Весь этот материал собирается, и он будет основой для дальнейшего иска против России со стороны МИД в международные судебные инстанции», – подчеркнул он.

Тука заявил, что остановки РФ судов в Азовском море являются незаконными, поскольку, по международному морскому праву, останавливать гражданские суда можно в 4 случаях: работорговля, пиратство, незаконное ведение эфирного вещания и изменение флага.

«Никаких законных оснований для осуществления таких действий со стороны РФ не существует a priori», – подчеркнул он.

Ранее Совет безопасности ООН провел открытое заседание, на котором обсудил ситуацию на оккупированном Донбассе и в Азовском море.

В ООН отметили негативное воздействие напряжения в Азовском море на региональную безопасность.

Как известно, 6 месяцев назад Россия ввела новый режим инспекции судов, прибывающих из или в украинские порты в Азовском море.

Это привело к значительным задержкам и увеличению расходов со стороны украинских экспортеров и судов, курсирующих под флагами стран ЕС.

Вместе с этим Россия начала переброску военных судов в Азовское море в большом количестве, и Украина ответила наращиванием военных возможностей.

«Громадське»