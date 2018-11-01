Ведение «санкций» против Украины свидетельствует о нежелании Кремля выполнять Минские соглашения, – Порошенко

По мнению президента Украины Порошенко «за небольшим исключением «санкционный» список – это очень достойных людей».

Президент Петр Порошенко в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель прокомментировал решение России ввести санкции против физических и юридических лиц Украины, передает «Левый Берег».

«Российское решение о санкциях не было неожиданным. С небольшим исключением это список очень достойных людей, включительно с моим сыном, с половиной моей администрации, с большим количеством народных депутатов, членов украинского правительства. Хочу сказать, что в Украине нахождение в этом списке – это как какая-то награда. По крайней мере, так это воспринимается», – сказал он.

Президент Украины пошутил, что те, кто не попал под санкции, очень на это обижаются.

«Если переходить к серьезным разговорам, то вместо бряцания оружием – на фронте, через санкции – России нужно сделать очень простую вещь: уйти прочь из Украины, забрать свои войска, забрать свое оружие, восстановить территориальную целостность Украины. Тогда будет и мир, и не нужно будет вводить санкции», – сказал Порошенко.

Он добавил, что решение Кремля – это неконструктивная позиция, которая свидетельствует о нежелании РФ выполнять Минские соглашения.

Напомним, что 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных экономических мер в отношении Украины. Под санкции попали 322 украинских граждан и 68 компаний.

«Левый Берег»