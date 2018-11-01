В Украине возмущены незаконным арестом крымского татарина Гафарова в оккупированном Крыму

ФСБ обвиняет Гафарова в участии в вооруженных формированиях «с целью, противоречащие интересам России».

В Министерстве иностранных дел Украины назвали арест симферопольским «судом» крымского татарина Дилявера Гафарова дискриминацией и выразили протест РФ. Пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала об этом в Twitter.

«Оккупант продолжает дискриминацию крымских татар. Псевдосуд арестовал крымского татарина Гафарова. Осуждаем и выражаем протест РФ. Россия должна немедленно прекратить преследование крымских татар, выполнить требования резолюций ООН и приказ Международного суда ООН», – подчеркнула Беца.

1/2 Окупант продовжує дискримінацію кримських татар. Псевдосуд арештував кримського татарина Гафарова. Засуджуємо і висловлюємо протест РФ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) October 31, 2018

Ранее стало известно, что в Симферополе «суд» арестовал Дилявера Гафарова, обвиняемого в участии в добровольческом отряде имени Номана Челебеджихана, до 25 декабря 2018 года, сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook.

«Киевский районный суд Симферополя арестовал Дилявера Гафарова, обвиняемого в участии в добровольческом отряде имени Номана Челебеджихана, до 25 декабря 2018», – написал Наумлюк.

Он добавил, что Гафаров отказался давать показания, однако заявил, что никаких преступлений не совершал.

«Сторона защиты намерена подавать апелляцию», – добавил журналист.

Дилявер ГафаровКиевский районный суд Симферополя арестовал Дилявера Гафарова, обвиняемого в участии в добровольческом… Опубліковано Anton Naumlyuk Середа, 31 жовтня 2018 р.

Крымского татарина Гафарова ФСБ подозревает в участии в вооруженных формированиях «с целью, противоречащие интересам Российской Федерации». Оккупанты 7 часов искали оружие в доме Гафарова и задержали его 30 октября.

Накануне общественная организация «Крымская солидарность», сообщила, что в селе Жемчужина Крыма на аннексированном Россией полуострове силовики пришли с обыском и задержали крымского татарина Дилявера Гафарова.

По словам отца задержанного, обыск российская Федеральная служба безопасности начала около трех часов ночи.

«Силовики сказали, что ищут оружие, но в списке изъятых вещей его нет, поскольку его не обнаружили. Изъяты ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта», – говорят активисты.

ОБЫСК!UPD_3. Дилявер Гафаров задержан по подозрению в совершении преступления по ч.2 ст. 208 УК РФ «Участие в… Опубліковано Крымская солидарность Вівторок, 30 жовтня 2018 р.

В качестве понятых в обыске участвовали две девушки из Феодосии, которых привели силовики.

Отмечается, что никаких документов о проведении обыска «правоохранители» не оставили.

Дилявер ГафаровДилявер Гафаров, в доме которого в поселке Жемчужина Крыма сотрудники ФСБ провели сегодня обыск,… Опубліковано Anton Naumlyuk Вівторок, 30 жовтня 2018 р.

Гафарова вывезли, вероятно, в симферопольский изолятор, родные выехали за ним.

Как сообщает «Крым.Реалии», задержанный – местный житель, продавец в магазине.

По словам его тети Эльмиры, обыск начался в 4 часа утра и продолжался до 11 часов. Силовики приехала на около 10 авто.

Тетя Гафарова говорит, что официально ему «ничего не выдвигали», однако его якобы могут подозревать в причастности к Крымскотатарскому добровольческому батальону имени Номана Челебиджихана.

«Украинско-Российское обозрение»