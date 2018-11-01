Премьер-министр России Медведев подписал постановление о «санкциях» против Украины

В российском «санкционном» списке более полусотни компаний более трех сотен фамилий украинских граждан.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных экономических мер в отношении Украины, таким образом под санкции попали 322 украинских граждан и 68 компаний. Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

Санкции включают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

В список вошли украинские политики и чиновники, включая Арсена Авакова, Степана Полторака, Юлию Тимошенко, Алексея Порошенко, Мустафу Джемилева, Александра Турчинова, Дмитрия Тымчука, Георгия Туку, Оксану Билозир, Ульяну Супрун и других.

Санкции против компаний касаются преимущественно предприятий металлургической, химической, горно-добывающей отраслей, а также «Нибулон», «Мироновский хлебопродукт», телекомпания «Старлайт медиа», фармзавод «Фармак» и предприятия «Фоззи групп».

22 октября президент России Владимир Путин подписал указ «О специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц России».

Позже стало известно, что они затронут более 400 юридических и физических лиц. Активы в РФ ряда украинских граждан, которых Россия отнесет к числу наносящих ей вред, будут заблокированы. Также, как пояснял глава правительства РФ Дмитрий Медведев, речь идет о запрете поставок в Россию определенных категорий украинских товаров. Санкции могут быть отменены в случае отмены Украиной санкций против российских граждан и юридических лиц.

Напомним, 2 сентября 2015 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил перечень санкций против 1 124 российских физических и 156 юридических лиц. После этого санкции несколько раз расширялись и продлевался срок их действия.

Пресс-служба правительства России