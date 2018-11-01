«Миротворец» Лукашенко. Какую игру задумал глава Беларуси?

Александр Лукашенко обещал стать партнером Америки даже в ущерб своим интересам. Глава Беларусии заявил об этом в ходе встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсом Митчеллом.

Беларусский лидер заверил американского представителя, что его страна проводит независимую политику без оглядки, в частности, на США или Китай. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM»Дмитрий Дризе считает, что Лукашенко хочет стать посредником между Россией и Западом, но это у него вряд ли получится.

В Минске впервые проходит заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Этот форум среди прочего ставит задачу наладить диалог между западным миром и ближайшими к нему восточными соседями. Среди главных тем конфликт в Донбассе. Заявлено участие первых лиц Болгарии, Молдовы, Польши, Словакии и даже Монголии.

США представлены помощником госсекретаря Аароном Уэсом Митчеллом. Он отвечает в Госдепе за вышеуказанное направление. Программой его пребывания в Минске предусмотрена личная встреча с президентом страны. Александр Лукашенко объявил приезд по большому счету далеко не первого по значимости американского чиновника эпохальным событием.

Александр Григорьевич буквально рассыпался в комплиментах Америке, заверил, что его страна проводит исключительно независимую политику и не намерена прислоняться ни к кому ,в том числе к России или Китаю. Самой яркой фразой встречи, наверное, стало обещание Лукашенко от имени всех беларусов стать самым надежным партнером США, даже в ущерб своим интересам.

«К нам нормально относятся многие страны мира, да, наверное, Штаты оценили нашу искренность. Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней, если мы договоримся и если белорусы что-то вам пообещают, даже в ущерб себе мы это исполним», – заявил глава Беларуси Лукашенко.

Клятвы верности и обещание безграничной дружбы как-то не совсем согласуются с разговорами о создании российско-белорусской военной базы у границ с Польшей, где предполагается создать новый военный бастион западной демократии под названием «Форт Трамп». Но, это, видимо, никого не смущает. Таковы хитросплетения западной и восточной политики.

Александр Григорьевич в последнее время всячески пытается примерить лавры миротворца. Заявляет о том, что России и Украина – братские народы, которые должны договариваться между собой. А Беларусия должна стать той переговорной площадкой, где Киев, Москва, Вашингтон и Брюссель должны договариваться. А сам Лукашенко будет посредником и тем самым займет свою нишу в мире. Пригодится и тем, и другим.

Что касается Москвы, там, судя по всему, к инициативам Александра Григорьевича относятся более чем скептически. Кремлю не нужны такие посредники – он предпочитает напрямую говорить с Западом.

И Киев, кстати говоря, ей тоже не особо интересен. К слову, Россия на конференции в Минске представлена замминистра иностранных дел Александром Грушко, и в официальных масс-медиа об этом информации минимум.

Кстати говоря, возможно, к Лукашенко и стоит прислушаться – кому, как ни трем славянским государствам решать свои проблемы. Может быть, уже хватит уповать на Запад и рассыпаться в комплиментах помощникам американского президента?

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»