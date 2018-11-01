«Неуважаемые граждане Украины». Муждабаев об особенностях предвыборной компании

В Украине де-факто стартовала предвыборная гонка. И самой ярким ее проявлением стало неуважительное отношение будущих кандидатов к гражданам Украины, своим избирателям.

Стиль начавшейся уже де-факто предвыборной кампании в нашей стране я бы охарактеризовал, в первую очередь, как неуважительное отношение большинства потенциальных кандидатов к своим потенциальным избирателям, делится своим мнением журналист Айдер Муждабаев в ролике на своем YouTube-канале. В чем оно проявляется? Да практически во всем.

А ведь именно граждане Украины выстоял во время Майдана, совершив Революцию Достоинства, позволив сохранить суверенитет страны. Именно народ Украины уже без малого пять лет сдерживает российскую агрессию, борясь за территориальную целостность и обеспечивая саму возможность проведения выборов.

Неужели граждане Украине не заслужили элементного уважительного отношения к себе со стороны их будущих представителей во власти. Ведь именно граждане Украины, вопреки всем усилиям со стороны России, обеспечивают саму возможность работы демократических институтов в стране…

Айдер Муждабаев, YouTube