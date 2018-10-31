Украина существенно поднялась в рейтинге Doing Business

Наибольшего прогресса Украина достигла в сфере налогообложения, международной торговли и защиты интересов инвесторов.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина поднялась еще на пять позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место. Порошенко написал об этом на своей странице в Facebook.

«На 41 пункт вырос наш показатель в номинации «международная торговля» и на 25 – в части выполнения контрактов», – написал он.

По его словам, наибольшего прогресса страна достигла в категориях «налогообложение» с плюсом в 110 пунктов, «международная торговля» – плюс 70 ступенек, а в «защите инвесторов» добавили 56 пунктов.

Україна піднялася ще на 5 позицій у рейтингу Doing Business та посіла 71 місце.На 41 пункт лише за останній рік зріс… Опубліковано Петром Порошенком Середа, 31 жовтня 2018 р.

Президент отметил, что в легкости «получение разрешений на строительство» Украина занимает 30 место в мире.

За 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.

В прошлом году Украина поднялась на 4 позиции и заняла 76 место.

«Украинско-Российское обозрение»