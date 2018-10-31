ЕС категорически против организованных Россией «выборов» на Донбассе

В ЕС настаивают, что так называемые «выборы» в ОРДЛО противоречат «духу и букве» Минска.

Европейский Союз настаивает, что запланированные на 11 ноября так называемые «выборы» в ОРДЛО противоречат Минским соглашениям. Пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич заявила об этом в среду на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов, сообщает корреспондент «Европейской Правды».

Косьянчич напомнила, что в сентябре Евросоюз обнародовал заявление, которое очень четко отражает позицию ЕС о проведении так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Восточной Украины.

«Реализация Минских соглашений всеми сторонами играет ключевую роль в достижении мирного решения конфликта на Востоке Украины. И в этом контексте так называемые «выборы», которые будут проведены 11 ноября в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках, противоречит духу и букве Минских соглашений, содержат конкретные положения по организации местных выборов в регионе», – сказала Косьянчич.

Представительница Еврокомиссии напомнила, что ЕС полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, и призвала Россию повлиять на сепаратистов для сохранения реализации Минских соглашений.

«Необходимо избегать всех шагов, которые будут препятствовать реализации Минских договоренностей. Мы ожидаем, что Россия полностью использует свое влияние на сепаратистов в этом вопросе», – сказала она.

Восемь государств-членов ООН, которые являются нынешними и будущими членами Совета Безопасности ООН, обнародовали совместное заявление, в котором осудили планы проведения так называемых «выборов» на оккупированных Россией территориях восточной Украины.

Напомним, что глава Беларуси Лукшенко заявил о готовности вмешаться в события н Донбассе, для установления там мира. При этом он призывает Запад не вмешиваться.

«Европейская Правда»