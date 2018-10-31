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Новости

В Украине прошли испытания нового минометного мобильного комплекса «Барс»

СНБО
31 октября 2018

Во время учений на полигоне ВСУ состоялись испытания нового украинского 120-мм Мобильного минометного комплекса «Барс-8ММК».

Совет национальной безопасности и обороны показал видео испытаний нового украинского 120-мм мобильного минометного комплекса «Барс-8ММК». Ролик обнародовали на YouTube-канале ведомства.

Во время учений на полигоне Вооруженных Сил Украины состоялись испытания минометного комплекса «Барс-8ММК». Отмечалось, что боекомплект комплекса составляет 60 мин, а экипаж боевой машины состоит всего из трех человек.

«Барс-8ММК» может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня, время подготовки к стрельбе из походного положения – 1 минута.

Отмечается, что на испытаниях присутствовал Секретарь СНБО Александр Турчинов.

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По его словам, Мобильный минометный комплекс создан украинскими производителями на базе бронеавтомобиля «Барс-8».

СНБО

Tags: вооружение, СНБО, Украина

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