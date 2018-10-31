«Пора, пора мне быть умней». Как Пушкин России в ООН свинью подложил

Пушкин и в самом деле украинских нацистов не видел. В упор не видел. А ведь должен был!

Если верить российским СМИ, то главной сенсацией вчерашнего заседания Совбеза ООН в той части, которая касалась Украины, стало то, что постпред РФ Василий Небензя не забыл школьных уроков литературы, пишет на страницах «Деловой Столицы» Алексей Кафтан.

То ли это похвала учителям, некогда сумевшим пробиться через пубертатную стихию и вбить в нелысую тогда еще голову юного Васи лирические строки, то ли это самого его чествовали за популяризацию российской культуры среди иностранных коллег в нелегкую годину русофобского раздолья. А может это хвалили – опять-таки, его – за умение ввернуть фразу в совершенно, казалось бы, не приличествующий ей современный контекст?

Впрочем, этот момент остается неясным. Бесспорным фактом, однако, остается то, что г-н Небензя и в самом деле попытался превратить встречу в пушкинские чтения.

«Ах, обмануть меня нетрудно… – декламировал он, измываясь над толмачами, прекрасно зная, что его подчиненные по обыкновению не удосужились снабдить их литературными переводами этой фразы – Я сам обманываться рад…» И, будто стремясь перекинуть мостик через бездну культурно-политических стереотипов, обратился к западным покровителям киевской хунты: вы, мол, тоже так. Впрямь уподобились великому абиссинскому поэту, сотворившему официальный язык ООН, между прочим.

Но едва они расслабились, очевидно, довольные столь лестным сравнением, Небензя нанес эффектный удар: не видите, мол, как украинские нацисты разбушевались. Стоит отдать должное изысканному коварству российского дипломата: ради красного словца не пожалел даже «ихнее все».

Хотя, с другой стороны, ведь и не поспоришь: Пушкин и в самом деле украинских нацистов не видел. В упор не видел. А ведь должен был! Впрочем, он и «в Украине» писал, и Мазепе стихи посвящал – разве это патриотично? Ну да что с него, с внука иммигрантского взять – откуда лояльности государству российскому взяться? Хоть так послужит что ли. Одно слово, молодец Небензя.

И молодец вдвойне: ему в одиночку пришлось защищать стремительно тянущиеся к выборной демократии, вопреки всем козням украинской хунты, «ЛНР» и «ДНР» – ведь представителей их изобретательных комиссий западные покровители хунты даже видеть не захотели. Сорвали мероприятие, то есть (а много ль о сорванном-то расскажешь?) Ну это бы еще полбеды, да вышло куда хуже: друзья киевских властей как один ополчились на выборы в им неродных республиках. Неча, мол, волеизъявляться! Путин, прекрати! И вообще, там скоро эпидемии начнутся, какие выборы – о здоровье подумать надо!

Думают. По крайней мере, о душевном здоровье российской публики. Еще как думают. Настолько, что даже на официальном сайте ООН все эти посольские возражения и коммюнике можно увидеть без перевода на русский – чтобы не волновать прогрессивную общественность.

Хотя, с другой стороны, ну и что? Ну побузят – и успокоятся. 6 ноября промежуточные выборы в США – об этом все знают и все туда смотреть будут. А пока будут – можно тихонечко и в «ЛДНР», на то и расчет был. И потом, как получается, Трамп, значит, разреши, а Путин, значит, запрети? Абсурд и двойные стандарты! Фашисты. Что, санкции? Ой, да ладно, когда это будет…

И все бы ничего, но поэт подложил большую свинью и Небензе, и российским журналистам. Ну, не то чтобы сам Пушкин, а таки учителя, которые, как оказалось, не сумели заставить их выучить стихотворение полностью.

Во-первых, уже само его название – «Признание». Если речь о Западе – то с его стороны единственное признание, которое есть, – это признание нелегитимности «ЛДНР». Как-то нехорошо получается. Если о России, то уже само это слово противоречит фундаментальному принципу ее политики: уходить в несознанку, пока это возможно.

Это что же, выходит, раскололся-таки пациент? Чистосердечное ваяет? Что ж, давайте почитаем. «И в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь!», « Пора, пора мне быть умней!», «Я вдруг теряю весь свой ум»… Прекрасно. Кремль устами своего официального представителя расписывается в слабоумии.

Вызванном болезненным влечением, признаки которого вполне подробно описаны. Причем составить представление об объекте этого влечения можно хотя бы по следующему пассажу: «Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять, порой, в ненастье, Вы собираетеся вдаль?» Ну чем не аллегория Украины, стремящейся в ЕС и НАТО?

Алексей Кафтан, «Деловая Столица»