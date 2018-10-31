«Украинский след» в коррупционном деле. Фээсбэшная зачистка в Белгородской области

Ряд чиновников Белгородской области взяты под контроль ФСБ, часть – уже стали фигурантами дел за взятки и крышевание.

Все началось с лета 2018г., когда в Старом Осколе (Белгородская область) люди Аркадия Абрамовича во время празднования успешного подписания контракта на строительство агрокластера теплиц на местной базе отдыха попали под молотки братков концерна «Дубки» (приближенный губернатору), пишет Telegram-канал Незыгарь

Историю удалось замять и не дать ход публичности, но в Кремле оказались в курсе истории.

Через неделю в Белгород прибыл спецборт ФСБ, а позднее и генерал-лейтенант ФСБ, который в середине сентября был представлен местным элитам как новый губернатор (Савченко вкладывает свои полномочия сразу после юбилея нахождения на посту в декабре 2018)

Сразу после прибытия спецборта произошло задержание крупной партии золота, принадлежащей криминальному авторитету Моряку (Владимир Тебекин), который спешно покинул Россию.

Для сведения: Бизнес Тебекина записан на его законную супругу Татьяну. Это касается «Торгового дома «Карат», изготавливающего ювелирные изделия . Супруга входит в число собственников ООО «Индустрия», владеющего пакетами акций промышленного гиганта «Энергомаш» и сельскохозяйственного холдинга «Приосколье».

Общий объем задержанного золота более 3 тонн, он весь должен был попасть на завод Карат в Белгороде, после чего выйти в свет как 777 проба в местных ювелирных (фактически 565 проба).

Как говорят, Тебекин также оказался замешан в контрабанде золота из Турции.

Через Одессу пришел груз в 8 тонн золота под видом фруктов. В Харькове золотой груз растворился.

Прошло время и в Москве погибает руководитель «Оплот» Жилин, спустя не продолжительное время на своей квартире находят застреленым сына сенатора от Белгородской области, вовлеченного в трафик золота из Турции, Кулабухова.

Незыгарь