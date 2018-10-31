В России рассказали о состоянии здоровья политузника Сенцова

Представитель ФСИН говорит о том, что «здоровье Сенцова почти полностью вернулось к состоянию до голодовки».

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко заявил, что здоровье незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова «практически пришло в норму» после голодовки и он «вернулся к творческой деятельности». Максименко рассказал об этом российским журналистам, передает «Интерфакс».

«В настоящее время состояние здоровья осужденного Сенцова удовлетворительное. Он четко следует рекомендациям врачей, что положительно влияет на его реабилитацию», – сказал он.

Максименко также утверждает, что за прошедшие три недели Сенцов «набрал около 10 кг и почти вернулся к своему первоначальному весу».

«Он принимает обычную пищу с учетом ранее данных рекомендаций врачей-специалистов и продолжает находиться под наблюдением медицинских работников», – заявил замглавы ФСИН.

Он также сообщил, что Сенцов «вернулся и к активной творческой жизни» – пишет несколько книг и пьесу. Также Максименко утверждает, что режиссер «поддерживает активные творческие контакты с деятелями искусства», обсуждая с ними вопросы возможности постановки своей пьесы.

Напомним, в августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима за поджог двери офиса «Руской общины Крыма» и окна местного отделения «Единой Росиии». В РФ его обвинили в создании на территории Крыма «террористического сообщества».

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех политзаключенных украинцев. 5 октября Максименко сообщил «Интерфаксу», что Сенцов прекратил голодовку, письменно согласившись принимать пищу. Сам Сенцов заявлял о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы начала принудительного кормления.

26 октября Сенцов попросил обнародовать его завещание, написанное им ранее.

«Интерфакс»